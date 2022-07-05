Дозвіл на виїзд за межі міста — що це таке та кому із військовозобов’язаних треба його отримати

Певні категорії військовозобов’язаних українців у разі виїзду за межі місця проживання або перебування після оголошення загальної мобілізації повинні отримати відповідний дозвіл. Проте це стосується тих, хто хоче змінити місце реєстрації проживання. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Цей дозвіл є нормою закону Про військовий обов’язок і військову службу, який діє з 1992 року. Він передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника військкомату.
Цей дозвіл видається на термін від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта.
А от питання виїзду для тих, хто постійно перетинає межі областей через службову чи особисту потребу (наприклад, волонтери), має розглядатися окремо.
Координатор руху ЗСУ в коментарі РБК-Україна пояснив, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про облік осіб, які змінюють місце проживання або місце реєстрації. Тобто, якщо ви переїжджаєте до іншого регіону, ви маєте отримати дозвіл на виїзд.
Його можуть видати таким категоріям громадян:
Тобі потрібно звернутися до Територіального центру комплектування (колишній військкомат) та написати спеціальне письмове клопотання.
Клопотання розглянуть і за позитивного рішення дозвіл тобі видасть керівник районного або міського центру.
Є також інші випадки надання дозволу на виїзд за межі міста чи населеного пункту:
Ілюстративне фото/Сухопутні війська ЗС України
Людині, яка виключена з військового обліку та має відповідну позначку, не потрібно отримувати документальний дозвіл для виїзду.
Військовозобов’язаним, які прямують у відрядження під час мобілізації та воєнного стану. Проте треба мати паспорт, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, документ про відстрочку та посвідчення про відрядження.
Фото: Запорізька ОВА
Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Потрібна позначка у посвідченні, військовому квитку чи тимчасовому посвідченні. Українці мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи днів після зняття з обліку.
У Генштабі ЗСУ пояснюють: це потрібно для більш прискіпливого контролю за виїздом військовозобов’язаних в інші регіони — “впорядкування обліку переміщених осіб”.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив:
Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі!
Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі!
— Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.
Як це зробити — дивись детальніше за посиланням.
Українки на рівні з чоловіками захищають нашу Батьківщину. Раніше ми розповідали про військовий облік жінок: хто має стати та чи будуть для них обмеження.
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