Дозвіл на виїзд за межі міста — що це таке та кому із військовозобов’язаних треба його отримати

Певні категорії військовозобов’язаних українців у разі виїзду за межі місця проживання або перебування після оголошення загальної мобілізації повинні отримати відповідний дозвіл. Проте це стосується тих, хто хоче змінити місце реєстрації проживання. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Цей дозвіл є нормою закону Про військовий обов’язок і військову службу, який діє з 1992 року. Він передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника військкомату.

Цей дозвіл видається на термін від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта.

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А от питання виїзду для тих, хто постійно перетинає межі областей через службову чи особисту потребу (наприклад, волонтери), має розглядатися окремо.

Кому потрібен дозвіл на виїзд з області проживання

Його можуть видати таким категоріям громадян:

призовникам, які мають право чи вже отримали відстрочку від призову — щонайбільше на один рік, однак не пізніше дати завершення;

українцям призовного віку, які мають поважні причини (наприклад, хвороба чи смерть родичів) — до 30 днів;

військовозобов’язаним чи резервістам, які заброньовані під час мобілізації та воєнного стану — до 30 днів, проте не пізніше дати завершення терміну дії посвідчення про відстрочку;

в окремих випадках, які може затвердити керівник центру комплектування, за наявності інших поважних причин після подання документів (наприклад, за гуманітарною допомогою до кордону).

Де та як отримати дозвіл на виїзд в межах України?

Тобі потрібно звернутися до Територіального центру комплектування (колишній військкомат) та написати спеціальне письмове клопотання.

Клопотання розглянуть і за позитивного рішення дозвіл тобі видасть керівник районного або міського центру.

Є також інші випадки надання дозволу на виїзд за межі міста чи населеного пункту:

якщо ти чинний військовослужбовець — звернися до командира військової частини;

якщо ти військовозобов’язаний чи резервіст СБУ — до керівника органу, в якому перебуваєш на обліку.

Кому не потрібно отримувати дозвіл на виїзд з області проживання

Людині, яка виключена з військового обліку та має відповідну позначку, не потрібно отримувати документальний дозвіл для виїзду.

Військовозобов’язаним, які прямують у відрядження під час мобілізації та воєнного стану. Проте треба мати паспорт, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, документ про відстрочку та посвідчення про відрядження.

Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Потрібна позначка у посвідченні, військовому квитку чи тимчасовому посвідченні. Українці мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи днів після зняття з обліку.

Для чого вводять такі обмеження?

У Генштабі ЗСУ пояснюють: це потрібно для більш прискіпливого контролю за виїздом військовозобов’язаних в інші регіони — “впорядкування обліку переміщених осіб”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив:

Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі!

— Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Як це зробити — дивись детальніше за посиланням.

Українки на рівні з чоловіками захищають нашу Батьківщину. Раніше ми розповідали про військовий облік жінок: хто має стати та чи будуть для них обмеження.

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