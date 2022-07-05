Дозвіл на виїзд за межі міста — що це таке та кому із військовозобов’язаних треба його отримати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Липня 2022, 15:01
Виїзд з міста військовозобов'язаним
Фото: Facebook

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