Разрешение на выезд за пределы города — что это и кто из военнообязанных может его получить

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июля 2022, 15:01
Виїзд з міста військовозобов'язаним
Фото: Facebook

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