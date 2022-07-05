Разрешение на выезд за пределы города — что это и кто из военнообязанных может его получить

Некоторые категории военнообязанных украинцев в случае выезда за пределы места жительства или пребывания после объявления общей мобилизации должны получить соответствующее разрешение. Однако это касается тех, кто хочет сменить место регистрации жительства. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Это разрешение является нормой закона О воинской обязанности и военной службе, действующего с 1992 года. Оно предполагает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Это разрешение выдается на срок от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Сейчас также смотрят

А вот вопрос выезда тех, кто постоянно пересекает границы областей из-за служебной или личной нужды (например, волонтеры), должны рассматривать отдельно.

Кому нужно разрешение на выезд из области проживания

Координатор движения ВСУ в комментарии РБК-Украина пояснил, что в сообщении Генерального штаба речь идет исключительно об учете лиц, которые меняют место жительства или место регистрации. То есть, если вы переезжаете в другой регион страны, вам необходимо получить разрешение на выезд.

Разрешение могут получить такие категории лиц:

призывники, у которых есть право или которые уже получили отсрочку от призыва — максимум на один год, однако не позднее даты завершения;

украинцы призывного возраста, у которых есть уважительные причины (например, болезнь или смерть родственников) — до 30 дней;

военнообязанные или резервисты, забронированные во время мобилизации и военного положения — до 30 дней, однако не позже даты истечения срока действия удостоверения об отсрочке;

в отдельных случаях, которые может утвердить руководитель центра комплектования, при наличии других уважительных причин после подачи документов.

Где и как получить разрешение на выезд в пределах Украины?

Тебе нужно обратиться в Территориальный центр комплектования (бывший военкомат) и написать специальное письменное ходатайство.

Ходатайство рассмотрят и в случае положительного решения разрешение тебе выдаст руководитель районного или городского центра.

Есть также другие случаи получения разрешения на выезд за пределы города или населенного пункта:

если ты действующий военнослужащий — обратись к командиру воинской части;

если ты военнообязанный или резервист СБУ — к руководителю органа, в котором состоишь на учете.

Кому не нужно получать разрешение на выезд из области проживания

Человеку, который снят с военного учета и имеет соответствующую отметку, не нужно получать документальное разрешение для выезда.

Военнообязанным, направляющимся в командировку во время мобилизации и военного положения. Однако нужно иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение, документ об отсрочке и командировочное удостоверение.

Призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Нужна отметка в удостоверении, военном билете или временном удостоверении. Украинцы должны встать на учет по новому месту дислокации в течение семи дней после снятия с учета.

Зачем вводят такие ограничения?

В Генштабе ВСУ объясняют: это необходимо для более тщательного контроля за выездом военнообязанных в другие регионы страны —”упорядочения учета перемещенных лиц”.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил:

Уважаемые граждане, призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своей стране!

— Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК.

Как это сделать – смотри подробнее по ссылке.

Украинки наравне с мужчинами защищают нашу Родину. Ранее мы рассказывали о военном учете женщин: кто должен стать и будут ли для них ограничения.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!