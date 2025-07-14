Стиль життя

Чому не можна спати навпроти дзеркала: вірування, психологія і страхи

Леся Манзюк, редакторка сайту 14 Липня 2025, 20:30
Чому не можна, щоб дзеркало стояло навпроти ліжка
Фото Pexels

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