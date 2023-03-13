З власної грядки прямісінько в борщ. Терміни висадки цибулі навесні 2023

Вирощування городу рідко коли обходиться без цибулі. А зібрати такий врожай можна навіть у домашніх умовах — з вазонів на балконі. У матеріалі ми розповідаємо, коли садити цибулю навесні 2023. Читай детально про терміни посадки цибулі.

Коли садити цибулю навесні 2023: терміни посадки

Якщо заморозки вже минули, можна розпочинати висадку цибулі. Зазвичай цибулю у відкритий ґрунт саджають до початку квітня, щоб вона встигла дозріти.

Спершу підготуй ґрунт. Для цього вибери ділянку, яку добре прогріває сонце, перекопай її. Додай гною чи компосту — 5 кг на 1 кв. м. Удобрити землю можна ще калієм і фосфором у пропорції 30 г на 1 кв. м.

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Досвідчені городники розповідають, що найкращою культурою, яка росла до цибулі на грядці, є картопля, помідори та диня. Цибулю небажано саджати кілька років на одне й те саме місце. До речі, раніше ми розповідали, коли сіяти моркву навесні.

Сівок цибулин можна додатково підготувати, залишивши його в теплому місці на ніч. Щоб знезаразити посів, занур цибулини в розчин марганцівки на півгодини, потім висуши цибулю.

Обери сорт, який хочеш посадити. Зважай на те, що вони мають різні строки дозрівання.

Ріпчаста цибуля — 90-100 днів.

Середньостигла — 100-120 днів.

Пізня — понад 120 днів.

Зелена цибуля дозріває за 150-210 днів, а фіолетова — 100-120 днів.

Як правильно садити цибулю у ґрунт та вдома

Якщо ґрунт вже готовий до висадки цибулі, зроби невеликі лунки глибиною 2-3 см на відстані 10 см одна від одної. Цибулини встромляй у лунки, легенько вдавлюй у землю.

Присип посадку невеликим шаром землі в 1-2 см. За 7-14 днів цибуля зійде. Пророщування залежить від погодних умов. Чим вища температура повітря, тим швидше сходить посадка.

Підживлювати ґрунт додатково не потрібно, але якщо врожай родить слабо, то за 2-3 тижні після появи паростків можна використати послід або мінеральні добрива.

Догляд за посадженою цибулею полягає в регулярному поливі та вириванні бур’яну. За місяць до збору цибулі поливати її непотрібно.

Щоб виростити зелену цибулю вдома, достатньо придбати кілька цибулин у магазині. Постав цибулю у місткість з водою або неглибоко посади в землю. Більша частина має залишатися на поверхні. Поливай ґрунт раз на кілька днів так, щоб вода не потрапляла на цибулину.

Виростити цибулю можна навіть з її шматочка. Для цього зрізану нижню частину цибулі постав у місткість з водою або посади в ґрунт. Більша частина цибулини має бути на поверхні. Регулярно поливай цибулю так, щоб вода не потрапляла на цибулини.

Раніше ми розповідали, коли садити картоплю навесні.

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