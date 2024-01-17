Універсальний овоч до будь-яких страв: коли сіяти ранню капусту

Капуста — один з основних овочів у раціоні українців. З неї роблять борщ, голубці, салати, пироги, вареники та ще багато різних страв.

Вирощувати капусту достатньо просто, впорається навіть початківець. Коли сіяти капусту на розсаду 2024 — читай у матеріалі.

Коли сіяти капусту на розсаду 2024 року: терміни посіву

Якщо ти хочеш вирощувати капусту на розсаду, то спочатку підготуй субстрат для розсади. Часто використовують добре просіяний садовий ґрунт з додаванням компосту або перегною.

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Перед висадкою ранньою капусти у відкритий ґрунт потрібно пам’ятати, що кожен сорт має рости певний час:

Ранні сорти — 50-60 днів.

Середньостиглі сорти — 35-45.

Пізньостиглі сорти — 30-40 днів.

Ранню білокачанну капусту садять на розсаду в кінці лютого і протягом усього березня.

Засівай насіння на глибину близько 1 см та на відстані близько 2-3 см одне від одного. Після сіяння, зверху засип тонким шаром субстрату та полий. Після проростання насіння не забувай піклуватися про розсаду: забезпеч достатню кількість світла та вологи, а також підживлюй рослини.

Коли висаджувати капусту

Ранню капусту потрібно висаджувати у ґрунт орієнтуючись на погоду у твоїй місцевості та зовнішній вигляд рослин. Час посіву капусти на розсаду ще залежить від того, коли ти плануєш висаджувати розсаду у ґрунт.

Пересаджуй капусту на грядку через 6-8 тижнів після сходів. Пересаджуючи розсаду, розташовуй її на відстані близько 60-90 см одна від одної.

Рекомендації з вирощування капусти

При вирощуванні ранньої капусти важливо дотримуватися правил щодо поливу та підживлення рослин. Капуста потребує достатньої кількості вологи, особливо під час першого місяця після посадки.

Проте поливати капусту необхідно регулярно та з обережністю, щоб уникнути пересихання чи занадто великої кількості води у ґрунті.

Щодо підживлення, рання капуста потребує достатньої кількості макро- та мікроелементів для здорового росту та формування врожаю. Рекомендується додавати комплексні мінеральні добрива під час посадки та здійснювати додаткове підживлення у процесі росту.

Наприклад, на початку росту капусти можна використовувати добрива з високим вмістом азоту, а на більш пізній стадії росту — фосфорно-калійні добрива.

Також не забувай про захист від шкідників. Рекомендується регулярно оглядати рослини та за потреби використовувати засоби захисту.

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