Коли Чистий четвер 2022: які звичаї та обряди в цей день

Чистий четвер — це свято чистоти душі та тіла. За повір’ями, саме в цей день Ісус Христос частував своїх учнів на Таємній Вечері та омивав їм ноги.

Це символізувало любов і турботу про ближнього, братню любов, чому вчив своїх учнів Ісус. З цього дня почалася традиція чистоти, але не тільки тіла, а й душі.

В цей день господарі вкидають все непотрібне з помешкання, а з душі — все погане й гріховне.

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Якого числа Чистий четвер 2022

Чистий четвер зустрічають за три дні до Великодня.

У 2022 році Чистий четвер у православних християн припаде на 21 квітня.

Страсний четвер займає важливе місце у житті християн, адже саме в цей день треба багато чого встигнути зробити, а також розуміти, чого робити не можна.

Те, як провести четвер перед Великоднем може визначити, яким буде весь рік.

Чого не можна робити в цей день

В українському побуті існує багато цікавих традицій та обрядів, у які вірили наші предки. Вони спостерігали за тим, як це працює сторіччями.

Звідси й прикмети, чого не можна робити в цей день.

Не можна займати комусь речі, навіть, якщо ваш сусід попросив позичити дрібку солі.

Вважається, що якщо ви позичаєте комусь будь-яку річ з оселі, то позичаєте й своє щастя та добробут.

Тому споконвічно в цей день господарі нічим не ділилися й не виносили хороші, потрібні речі з дому.

Проте господарі радо позбувалися того, що вже віджило своє: зламаного, старого й непотрібного.

Адже так, вони очищали оселю від сміття, звільняючи простір для нового.

У цей день не можна входити з гріховними та негативними думками

Вважається, що очистити треба не тільки своє тіло і будинок, а й свідомість від бруду. В цьому християнам допоможе молитва або сповідання.

Для менш релігійних людей достатньо просто чесно поговорити з собою, зізнатися собі у скоєних вчинках та відпустити, зробивши висновки.

Цей день дуже сприятливий для подібного аналізу.

Не можна лишати на п’ятницю хатню роботу

Всі справи по господарству треба було завершити саме в четвер.

Традиції та обряди

Як ми вже зазначали, Чистий четвер не просто так називають Чистим. Адже в цей день йде повне очищення.

Очищення тіла

Усім в цей день треба обов’язково покупатися. Найкращий період для цього вранці та до заходу сонця.

Раніше, було заведено купатися у відкритих водоймах, та в сучасних реаліях достатньо просто прийняти контрастний душ. Також заведено ходити в лазню.

За прикметою, очищення тіла в цей день дозволяло залишатися щасливим до наступного року. Адже вода наповнюється особливою силою та благословінням.

Одразу за цією традицією у наших пращурів йшли обряди. Найпопулярніший з них захищав від злого ока й давав здоров’я та красу.

Треба було звечора замочити у воді срібну прикрасу, а зранку вмитися цією водою.

Також люди зрізали волосся в цей день. Це знаменувало очищення від гріхів.

Прибирання у будинку

Якщо зустрічати Великдень у брудній оселі, то увесь рік слід чекати негараздів.

Саме тому господарі вимивали у Чистий четвер всі вікна та двері, вичищали найменші шпаринки та позбувалися від непотребу.

Були й забобони. Люди намагалися мити підлогу від дальніх кутів оселі й до порогу, а виливати брудну воду треба було поза домом.

Також вони придумали обряд, що притягує багатство та достаток у дім. У воду, якою мили вікна та двері, клали жменю дріб’язку.

Щоб був ефект, воду треба було заговорити: “Нехай гроші водяться — не переводяться, ростуть — множаться, чужим не дістаються”

А після прибирання виливали воду під дерево в саду, монети ж ховали на весь наступний тиждень у чистий кут в оселі.

Приготування страв

Хоча у Чистий четвер все ще триває піст, господині вже бралися за приготування страв. Щоправда, їх не можна було куштувати.

Жінки у цей день замішували тісто для пасок, готували крашанки та писанки.

Важливим було те, що до готування можна було переходити лише тоді, коли в помешканні було вже чисто і прибрано.

Якщо великодня випічка виходила смачною та пухкою, гарно підіймалася, то це слугувало знаком про те, що попереду чекає хороший рік.

Невдала випічка попереджала господиню про труднощі.

Церковні звичаї

В цей четвер люди з самого ранку йшли до церкви. Треба було принести додому церковну свічку. Люди вірили, що вона лікувала від страшних хвороб.

Та йшли не тільки заради свічки. Церковнослужителі починають правити велику службу від цього дня.

Вони згадують усі страждання й муки, які пройшов Ісус Христос на Землі перед розп’яттям. Цьому присвячені 12 страсних Євангелій.

Також саме в цей день всі християни дотримуються обряду причастя.

Вони куштують вино та хліб, що символізує кров та плоть Христа.

До речі, святкування Великодня у християн східного на західних обрядів відрізняється. Знання іншої культури святкування показує, наскільки глибоке наше коріння та народність.

Найцікавіші відмінності ми зібрали у нашому матеріалі.