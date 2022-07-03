Конфіскація авто під час війни: коли справді мають на це право та чи можна його повернути

Воєнний стан увійшов у наше життя досить неочікувано, хоч загроза нависала вже чимало часу. Однак у нашу буденність увійшли й нові закони. Так, наприклад, Київрада заборонила пересуватись у транспорті без глушників або інших шумопоглиначів у вихлопній системі.
Як запевняє Центр протидії дезінформації при РНБО, простим штрафом не вдасться обійтись. Автівку правопорушника буде вилучено та відправлено на штрафмайданчик.
Однак у багатьох виникає питання, на яких підставах держава може конфіскувати майно громадян під час воєнного стану.
Насправді ж існують відповідні статті в Конституції України, Цивільному кодексі, а також законах Про правовий режим воєнного стану та Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
Проте варто зазначати, що громадянин не втрачає право власності на авто, яке у нього вилучають. Відчуження передбачено лише в окремих випадках і має компенсуватись державою.
Крім того, машину можуть повернути власнику, після оголошення демобілізації чи навіть після виконання необхідного завдання Збройними силами.
Насамперед ми вже говорили про заборону Київради пересуватись містом на транспорті без глушників. Якщо правоохоронці помітять порушення, то будуть вимушені конфіскувати авто згідно з 31 розділом ПДР про технічний стан транспортних засобів.
Крім того, для виконання завдань безпосередньо у районах ведення активних бойових дій, українські військові також можуть вилучити авто. Після виконання необхідних задач, транспортний засіб буде повернено.
Проте важливо зазначити, що у зоні ведення бойових дій допускається вилучення майна без погодження дій з державною адміністрацією. Про це свідчить стаття 3 закону Про правовий режим воєнного стану.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці не знали про нульове розмитнення авто.
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