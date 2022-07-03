Конфіскація авто під час війни: коли справді мають на це право та чи можна його повернути

Воєнний стан увійшов у наше життя досить неочікувано, хоч загроза нависала вже чимало часу. Однак у нашу буденність увійшли й нові закони. Так, наприклад, Київрада заборонила пересуватись у транспорті без глушників або інших шумопоглиначів у вихлопній системі.

Як запевняє Центр протидії дезінформації при РНБО, простим штрафом не вдасться обійтись. Автівку правопорушника буде вилучено та відправлено на штрафмайданчик.

Однак у багатьох виникає питання, на яких підставах держава може конфіскувати майно громадян під час воєнного стану.

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Чи зазначена у законі можливість конфіскації майна під час війни

Насправді ж існують відповідні статті в Конституції України, Цивільному кодексі, а також законах Про правовий режим воєнного стану та Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Проте варто зазначати, що громадянин не втрачає право власності на авто, яке у нього вилучають. Відчуження передбачено лише в окремих випадках і має компенсуватись державою.

Крім того, машину можуть повернути власнику, після оголошення демобілізації чи навіть після виконання необхідного завдання Збройними силами.

У яких випадках можуть вилучити авто у власника

Насамперед ми вже говорили про заборону Київради пересуватись містом на транспорті без глушників. Якщо правоохоронці помітять порушення, то будуть вимушені конфіскувати авто згідно з 31 розділом ПДР про технічний стан транспортних засобів.

Крім того, для виконання завдань безпосередньо у районах ведення активних бойових дій, українські військові також можуть вилучити авто. Після виконання необхідних задач, транспортний засіб буде повернено.

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Для реквізиції майна громадян мають бути дотримані чотири умови

Відчуження майна приватних осіб здійснюється виключно на оплатній основі. Тобто попередньо, або вже після конфіскації, вартість майна має бути відшкодована. Рішення про вилучення майна ухвалюється лише вищим командуванням Збройних сил України або окремо визначених їх підрозділів. Крім того, необхідне погодження дій з державною адміністрацією. Начальник патруля, старший вартовий, командир загону територіальної оборони не мають такого права. Реквізиція здійснюється з чітким документальним оформленням. Необхідно підписати акт встановленого зразка із зазначенням підстав для вилучення, а також вказанням ознак майна та розміру компенсації. Перед тим, як реквізувати майно, необхідно здійснити оцінку ринкової вартості майна. Оригінал документа передається власнику.

Проте важливо зазначити, що у зоні ведення бойових дій допускається вилучення майна без погодження дій з державною адміністрацією. Про це свідчить стаття 3 закону Про правовий режим воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці не знали про нульове розмитнення авто.

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