Подорожі та натхнення

Арт на рейках: потяг Інтерсіті перетворився на пересувну мистецьку інсталяцію

Марія Бондар, редакторка сайту 02 Травня 2025, 17:15
Інтерсіті арт-потяг
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