Щоб побачити інсталяції американської концептуальної художниці Барбари Крюгер, зазвичай треба летіти в Лондон, Нью-Йорк чи Париж. Там її роботи — з чорно-білими фото, жирним шрифтом і потужними гаслами — прикрашають стіни найвідоміших музеїв.

А ще вона створює інсталяції у громадських місцях, таких як станції метро, автобуси та навіть скейтпарки, використовуючи простір для передачі своїх потужних меседжів.

А українцям та гостям країни тепер достатньо купити квиток на Інтерсіті.

Інсталяція, що пересувається

Девʼять вагонів потяга фактично стали такою собі виставкою сучасного мистецтва. Проект має назву Без назви (Ще одне знову). На кожному вагоні — фрази, які лунають гучніше за гучномовець. Одна з таких — ЩЕ ОДИН ДЕНЬ, ЩЕ ОДИН БІЙ, ЩЕ ОДНА НАДІЯ — написані великими літерами прямо на металі. Ці слова тепер зустрічають пасажирів і тих, хто проводжає. І, як кажуть в Укрзалізниці, кожна станція на маршруті додає цьому маніфесту нового змісту.

Арт-потяг курсуватиме Україною протягом двох місяців, заїжджаючи до Харкова, Краматорська, Львова, Трускавця, Дніпра і навіть польського Перемишля.

Слова на бортах потяга стануть щоденним маніфестом українського спротиву, відображатиме контрасти болю, героїзму та повсякденного життя українців.

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Зірки на пероні

На презентації арт-потяга зібралась справжня тусовка зірок. Тут і Саша Педан, і Оксана Гутцайт, Фоззі з ТНМК, Жанна Кадирова, Надія Матвєєва, актори — Сергій Кисіль, Олена Олар та Дарія Волкова.

Більшість зіркових гостей активно ділилися побаченим у своїх соцмережах. Хтось писав про сльози в очах, хтось — про гордість, а хтось просто говорив про важливість таких проектів та дякував за нагадування, що українська стійкість має і культурний вимір.

Арт на рейках: потяг Інтерсіті перетворився на пересувну мистецьку інсталяцію / 7 Фотографій

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський назвав цей потяг “ще одним кроком до нових форм впливу”. І важко не погодитись. Адже тепер потяг — це вже не просто спосіб дістатися з пункту А в пункт Б. Це платформа для культурного опору, що мчить рейками крізь реальність війни, везе не лише людей, а й меседжі солідарності та стійкості України.

Сучасне мистецтво не стоїть осторонь трагедій та інших жахливих подій навколо. Художники переосмислюють досвід і зберігають його в колективній пам’яті. Але постає питання: як створити меморіал, що не травмуватиме глядачів повторно? Що з цього приводу думають люди мистецтва — читай у наступному матеріалі: як війну згадувати в арт-проектах.

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