Що подарувати мамі на День матері: ідеї оригінальних подарунків для найріднішої

Друга неділя травня припадає на 12 число і саме в цю дату твоя найрідніша людина відзначатиме День матері. Кожна мама скаже, що найбільше щастя для неї — це щасливі та здорові діти, але якщо її чада згадають про цей день і привітають маму хоча б на словах — це буде для неї приємною миттю та радісною подією.

Читай, який подарунок зробити мамі на День матері, добірка оригінальних і бюджетних ідей — у нашому матеріалі.

Подарунки для матері не бувають великі чи малі, вдалі чи не вдалі. Мама, почувши від своїх дітей слова привітання, вже вважає себе найбільш обдарованою. А якщо діти постараються і піднесуть якийсь сюрприз — це буде надовго важливим і постійним спомином у душі матері.

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Що подарувати мамі на День матері

Букет квітів — безпрограшний варіант. І це може бути як простенький букетик польових квітів, так і розкішний екзотичний букет.

Набір солодощів: цукерки, печиво, оригінальний тортик — буде чудовим солодким подарунком.

Якщо мама любить читати книги, то гарним презентом стане книга улюбленого автора чи набір книг з тематики, яка цікавить твою найріднішу.

Творчій мамі-естетці справжню радість принесе квиток на художню виставку, концерт, балет, театральну виставу.

Якщо мама обожнює квіти та займається їх розведенням, вона оцінить фітолампи, комплект інструментів для догляду за квітами або новеньку орхідею в колекцію.

Хороший варіант — портативний зарядний пристрій, новенький смартфон або планшет.

Що подарувати на День матері

Неординарно привітати маму можна подарувавши їй сеанс масажу, сертифікат у перукарню чи візит до косметолога.

Доречними будуть практичні подарунки: теплий плед, нарядний шарф, зручні капці, пухнастий халат, банні рушники.

Якщо твоя мама любить кулінарію, можна презентувати набір красивого посуду, набір силіконових форм для випічки, блендер, міксер, хлібопічку, мультиварку, пароварку.

Мама-модниця буде приємно вражена стильній сумочці, клатчу, гаманцю, парасольці.

Любителька прикрас зрадіє елегантним прикрасам, ювелірним виробам, намисту з натурального каміння.

Якщо твоя рідна слідкує за здоров’ям, молодістю, любить робити макіяж, то доречними будуть косметичні набори, омолоджувальні креми, маски, засоби догляду за волоссям, улюблені парфуми.

Мама, яка носить окуляри, буде рада стильним окулярам та футляру до них.

Якщо ти хочеш, щоб мама відпочила, то як подарунок може бути й путівка в санаторій з мінеральними водами.

Зараз дуже популярні подарункові кошики. Можна підібрати декілька товарів в одному стилі, скласти у кошик, туди ж додати квіти.

Що подарувати мамі на День матері оригінальне

Зовсім бюджетним подарунком, але не менш цінним для мами, буде презент, зроблений своїми руками.

Це може бути:

інкрустована тобою ваза або фоторамка;

смачна випічка;

малюнок від онуків.

Не переживай про подарунок, адже твоїй мамі навіть добре слово, ласкава усмішка, розповіді, як у тебе все добре складається, та відвідини її дому вже зроблять День матері щасливим.

Якщо тобі потрібно підказати слова вітання для мами — тримай наш матеріал у допомогу.

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