Знімаючи маски під звуки Блюзу: новий трек KOLA про сміливість бути справжнім

2 травня відома українська співачка KOLA представила свою нову композицію Блюз — ритмічний трек, за легкістю якого ховаються глибокі та щирі почуття.

Ця пісня розкриває стан людини, коли на серці важкість, але зовнішньо вона демонструє спокій та безтурботність.

Блюз занурює слухача у моменти самотності, коли вже немає потреби приховувати справжні емоції.

У цій пісні KOLA постає такою, якою вона є насправді: відвертою, чутливою, можливо, трохи втомленою, але водночас сильною духом.

У періоди душевних негараздів, коли світ втрачає свої яскраві кольори, саме музика здатна повернути внутрішню рівновагу.

І хоча мелодія “Блюзу” здається легкою та ненав’язливою, в її основі лежить щирість переживань, що об’єднує весь спектр емоцій в єдину цілісну картину.

Цей трек можна сприймати як втечу від відчуття самотності у прості речі, де є можливість бути собою, скинути соціальні маски та вільно дихати.

Навіть якщо на душі смуток, ритм пісні може спонукати до танцю, що здатне принести хоча б тимчасове полегшення.

Розмірковуючи про свою нову пісню, KOLA зазначила, що навіть у ритмічні та, на перший погляд, жартівливі композиції вона завжди намагається вкласти глибший зміст.

Музика для мене — це спосіб виразити емоції та переживання, які не завжди потребують словесного опису.

Блюз — саме така композиція, під яку хочеться як танцювати, так і сумувати за тим, хто торкається найтонших струн твоєї душі.

Насолодитися ритмічним, але водночас ніжним треком Блюз, у якому тонка іронія майстерно переплітається з глибокими емоціями, вже можна на всіх популярних музичних платформах.

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