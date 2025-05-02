Знімаючи маски під звуки Блюзу: новий трек KOLA про сміливість бути справжнім

2 травня відома українська співачка KOLA представила свою нову композицію Блюз — ритмічний трек, за легкістю якого ховаються глибокі та щирі почуття. Ця пісня розкриває стан людини, коли на серці важкість, але зовнішньо вона демонструє спокій та безтурботність. Блюз занурює слухача у моменти самотності, коли вже немає потреби приховувати справжні емоції.У цій пісні KOLA постає такою, якою вона є насправді: відвертою, чутливою, можливо, трохи втомленою, але водночас сильною духом. У періоди душевних негараздів, коли світ втрачає свої яскраві кольори, саме музика здатна повернути внутрішню рівновагу. І хоча мелодія “Блюзу” здається легкою та ненав’язливою, в її основі лежить щирість переживань, що об’єднує весь спектр емоцій в єдину цілісну картину. Читати на тему Це є підтримка “СВО”! Пісня російського гурту опинилася в топ-чартах України Читай, як пісня росіян стала популярною в Україні і чому це небезпечно. Цей трек можна сприймати як втечу від відчуття самотності у прості речі, де є можливість бути собою, скинути соціальні маски та вільно дихати. Навіть якщо на душі смуток, ритм пісні може спонукати до танцю, що здатне принести хоча б тимчасове полегшення. Розмірковуючи про свою нову пісню, KOLA зазначила, що навіть у ритмічні та, на перший погляд, жартівливі композиції вона завжди намагається вкласти глибший зміст. Музика для мене — це спосіб виразити емоції та переживання, які не завжди потребують словесного опису. Блюз — саме така композиція, під яку хочеться як танцювати, так і сумувати за тим, хто торкається найтонших струн твоєї душі. Насолодитися ритмічним, але водночас ніжним треком Блюз, у якому тонка іронія майстерно переплітається з глибокими емоціями, вже можна на всіх популярних музичних платформах. Раніше ми писали про те, як Дмитро Коляденко поділився досвідом співпраці з екс-дружиною Оленою, розкриваючи особливості їхніх професійних взаємин після розлучення. Деталі читай в нашому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Музика, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter