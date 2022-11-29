Зарядись цим магічним настроєм — підбірка мультфільмів про Новий рік

На полицях магазинів уже з’являються новорічні прикраси, в кав’ярнях продають штолени, а подекуди видно новорічні прикрашені ялинки.

Тож настав час дарувати собі новорічний настрій. Щоб удома панувала магія Нового року і Різдва, пропонуємо тобі зануритися у цей казковий світ.

Тримай підбірку новорічних мультфільмів, які поліпшать тобі настрій. Тож бери малечу, щось солоденьке, вмикай гірлянду й налаштовуйся на перегляд.

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Мультфільми про Новий рік та Різдво

Ґрінч (2018)

Хто ж не знає Ґрінча, що вкрав Різдво? Вічно злий зелений персонаж, який не в захваті від свята намагається сховатися вдома та перечекати цей жахливий період.

Він мешкає на високій горі, подалі від усіх жителів містечка, які так дратують його своїми метушливими приготуваннями. Разом зі своїм другом Максом він намагається зіпсувати усім свято.

А для цього вирішує викрасти усі подарунки, перевдягнувшись у костюм Санти. Та що з цього вийде? Невже Ґрінч не викраде Різдво, а подарує його? Дізнайся, переглянувши мультфільм.

Гарантуємо тобі хороші жарти та піднесений настрій після перегляду.

Секретна служба Санта Клауса (2018)

Санта Клаус та його ельфи заклопотані по самісінькі вуха! На носі Різдво, тож потрібно підготувати усім подарунки.

За багаторічний досвід усі в службі Санти виробили налагоджену схему роботи, однак інколи навіть вона може дати збій. Так і трапилося.

Санта має доставити подарунок маленькій дівчинці, адже навіть одна засмучена дитина може підірвати дух свята.

Проте поки всі заклопотані шукають розв’язання проблеми, молодший син Санти Артур сідає в упряжку з оленями і їде в подорож. Він хоче самостійно доставити подарунок.

Вартові легенд (2012)

Усі ми знаємо легенди про Зубну фею, Великоднього кролика, Санту чи Пісочного чоловічка, який дарує нам яскраві сни. А що як це не легенди й цим героям загрожує небезпека?

Злий дух, званий Крімшником, захотів заполонити планету страхом і розпачем, перетворюючи солодкі сновидіння дітей на жахливі кошмари. Усі ці персонажі протистоять йому, але їм не вистачає сил. На допомогу їм приходить Крижаний Джек, який любить пустувати з дітьми.

Веселун стає серйозним. Казковим персонажам доводиться виявляти чимало хоробрості та кмітливості, щоб перемогти могутнього ворога та захистити дитячі мрії.

Клаус (2019)

Новорічні фільми не тільки захопливі, а й повчальні. Коли егоїстичний та лінивий син багатого магната Джаспер провалює навчання в академії пошти, заслужено стаючи гіршим студентом, батько хлопця відправляє його на перевиховання на віддалений острів за полярним колом.

У нього є умова, щоб повернутися додому — надіслати 6000 листів. Але місцеві жителі розділилися на два табори, які взагалі не надсилають одне одному листи.

Джаспер, роздратований черговою невдачею, збирається визнати місію нездійсненною, але несподівано знаходить союзників в особі вчительки Альви та таємничого лісоруба Клауса. Невже є надія надіслати навіть понад 6000 листів?

Врятувати Санту (2013)

У той час, коли всі готуються до Нового року та Різдва, а Санта — найбільше, якийсь злодій вирішує його викрасти. Ба більше! Він ще й викрадає магічні сани, з допомогою яких можна переміщуватися у просторі та часі.

На допомогу старому чарівнику вирушає милий, веселий і вкрай несерйозний ельф Бернард, який має не просто стати мандрівником крізь епохи, а й перетворитися на справжнього героя! Його завдання — зупинити вторгнення армії злочинця на Північний полюс і захистити Санту та Новий рік від жорстокого лиходія.

Різдвяна історія (2009)

Повчальна історія на основі твору Чарльза Діккенса. Історія розгортається довкола літнього чоловіка на ім’я Ебенезер Скрудж. Він моторошний скнара і щодня думає лише про те, як би заощадити зайвий цент.

Він не жаліє бідних та не знає таких почуттів, як дружба чи кохання, а Різдво — це не свято для нього.

Але незадовго до світлого свята все змінюється, коли йому доводиться пережити минуле, побачити сьогодення й зазирнути у майбутнє.

Снігова королева (2012)

Казка Ганса Крістіана Андерсена Снігова королева оживає на екрані, проте підлаштована під сучасність. Крім відомих Кая та Герди, ми зустрічаємо нових персонажів, а самі герої — брат і сестра.

Снігова королева намагається позбавити всіх людей будь-яких емоцій. Для цього їй потрібно перетворити серце кожної людини в таке ж, як у неї — шматок льоду.

Кай дарує людям радість своїми картинами, але одного дня його викрадають, і все змінюється.

Барбі: Різдвяна історія (2008)

Мультфільм знову за мотивами твору Діккенса, але з улюбленою лялькою, напевно, всіх дівчат — Барбі. Цього разу у центрі подій — молодша сестра головної героїні.

Уся родина збирається відвідати великий благодійний бал, влаштований на честь урочистості, але в дівчинки зовсім інша думка щодо цього. Вона не хоче нікуди йти.

Барбі намагається всіма можливими способами вмовити сестру змінити рішення, тому дарує їй магічну кулю.

Це не просто красива дрібничка, а справжнісінький портал у світ казок, де можна подорожувати й насолоджуватися чудесами. Тому Барбі розповіла їй історію про дівчинку, яка не любила Різдво.

Діти часто бувають впертими. Чи вдалося Барбі змінити думку сестри щодо свята? Чи всі старання були даремними?

Якщо ми вже заговорили про новорічний настрій, то раніше ми розповідали, як прикрасити кімнату на Новий рік, щоб було атмосферно.

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