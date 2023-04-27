Це свято не про відпочинок на природі! Історія виникнення Міжнародного дня праці

1 травня у різних країнах світу відзначають Міжнародний день праці. Раніше в Україні це був державний вихідний, але під час повномасштабного вторгнення усі додаткові вихідні скасовуються.

Багато українців сприймають це свято як можливість отримати додатковий вихідний та поїхати на відпочинок на природу з друзями. Переважно так завжди й відбувалося. Але Міжнародний день праці — не лише додатковий вихідний, він має велику історію. Певною мірою цьому дню ми завдячуємо восьмигодинним робочим днем. Ми розповімо про історію виникнення та значення Міжнародного дня праці.

Історія Міжнародного дня праці

Міжнародний день праці прийшов до нас із далеких Сполучених Штатів Америки, а саме з Чикаго. 1 травня 1886 року там відбувся масовий страйк робітників. Вони вимагали від влади скорочення робочого дня. Вони хотіли працювати вісім годин замість 15.

На протести вийшли сотні тисяч робітників з багатьох промислових центрів США. Страйк тривав кілька днів. А 4 травня з’явилися перші жертви. Невідомий кинув бомбу в поліціянтів, були постраждалі та загиблі з обох сторін.

Але робітники вимагали не лише скорочення робочого дня, вони хотіли отримати підвищення зарплат та створення робітничих організацій.

Протестувальників у Чикаго підтримали робітники з інших міст США: Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Мілвокі, Детройта тощо.

За кілька років, у 1888 році, з’їзд Американської федерації праці у Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

А вже наступного року у Парижі на конгресі II Інтернаціоналу після доповіді американських делегатів про робітничий рух у США ухвалили рішення про організацію інтернаціональної демонстрації. У всіх країнах і містах в один визначений день маси працівників можуть вийти на вулиці з вимогою офіційного скорочення робочого дня до восьми годин.

Уже у 1890 році Міжнародний день солідарності трудящих (так свято називалося на той час) уперше відзначили в багатьох містах різних країн світу: Відень, Прага, Краків, Будапешт, Париж, Мілан та навіть Львів. У деяких містах усе пройшло мирно, у деяких — закінчилося сутичками.

Спотворення 1 травня у СРСР

Радянський Союз намагався усе перероблювати для власної користі та спотворював факти у пропаганді. В той час як увесь світ боровся за права працівників та кращі умови життя, влада СРСР 1 травня пропагувала робітничі професії, закликала працювати більше та відповідальніше на користь країни.

У цей день по всьому Союзу організовувалися та проводилися масові демонстрації, серед атрибутів яких були транспаранти, червоні прапорці, повітряні кулі, гілки яблуні. Дорослі розповідали дітям, як добре працювати задля своєї країни.

Часто на різних підприємствах могли відзначати кращих працівників та давати їм символічні нагороди, щоб заохочувати інших. Не обходилося і без комуністичної символіки.

Міжнародний день праці зараз

Міжнародний день праці відзначають у різних країнах, але не завжди 1 травня. Наприклад, у США це перший понеділок вересня. Переважно цей день можуть використовувати для проведення політичних мітингів та демонстрацій.

У багатьох країнах світу створюють дедалі комфортніші умови для працівників. Роботодавці намагаються створити сприятливу атмосферу на робочому місці та в колективі, але інколи трапляються випадки дискримінації. Раніше ми розповідали, що роботодавцям загрожують штрафи за дискримінацію.

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