Свята

Це свято не про відпочинок на природі! Історія виникнення Міжнародного дня праці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Квітня 2023, 16:15
Міжнародний день праці 2023: дата, історія та значення свята
Фото: Pexels

Більше новин
Як часниковий бізнес допомагає реабілітації військових
Часник допомагає реабілітувати військових? Як ветеран АТО започаткував власний благодійний бізнес
Це свято не про відпочинок на природі! Історія виникнення Міжнародного дня праці
Щоденний внесок у своє довголіття: які продукти потрібно вживати для жіночого здоров’я
2023
Погода на травневі свята 2023: якою вона буде в перші дні місяця
Як вигнати тарганів
Як позбутися тарганів у квартирі чи гуртожитку? Тримай секретну зброю проти “вусатих окупантів”
Дивитись більше

Матеріали по темі

2023
Погода на травневі свята 2023: якою вона буде в перші дні місяця
Календар церковних свят на травень 2023: церковні свята у травні
Від Преполовіння П’ятидесятниці до Вознесіння Господнього — календар церковних свят на травень 2023
вихідні на травневі свята 2023
Травневі свята 2023: чи будуть додаткові вихідні 1 та 9 травня?
Свята у травні 2023 року: список святкових днів
Шануємо історію, героїв та не забуваємо про родину: календар свят, які українці відзначатимуть у травні 2023

Відео
0:03:00
Як часниковий бізнес допомагає реабілітації військових

Часник допомагає реабілітувати військових? Як ветеран АТО започаткував власний благодійний бізнес
0:04:09
Навчай для України
Навчай для України: як молоді педагоги йдуть працювати до сільських шкіл за новою програмою
0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Росіяни пішли далі, ніж нацисти! Що відбувається з депортованими дітьми у Росії
Карта бойових дій в Україні
Російський Supercam уже не літає: карта бойових дій в Україні 27 квітня в режимі онлайн
0:05:37
Історія водія Володимира з Дніпра
Стояв під дулами автоматів годинами — історія водія, який роками евакуював людей з окупованих територій
0:02:18
іноземні студенти
“Якщо ви тут живете, то хіба я не зможу?”: чому іноземні студенти повертаються до ВНЗ України
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну
Війна двічі позбавила її дому, але вона не здається та продовжує навчати дітей! Історія вчительки з Донеччини
0:03:55
Іноземні і українські медики працюють разом
Подорожував Руандою, але таких поранень не бачив — світові медики об’єдналися, щоб вилікувати українців
0:03:28
Волонтерки
Розподілу на чоловіків та жінок немає! Як працюють волонтерки Червоного Хреста в небезпечних місцях
Карта бойових дій в Україні
Окупанти живуть у дитячих таборах, поки РФ шукає їм заміну: карта бойових дій в Україні 26 квітня в режимі онлайн
Більше відео
Кульбабки
Читати далі
Наче сонце у волоссі! Як зробити вінок з кульбаб у домашніх умовах: покрокова інструкція
Календар церковних свят на травень 2023: церковні свята у травні
Читати далі
Від Преполовіння П’ятидесятниці до Вознесіння Господнього — календар церковних свят на травень 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь