Що подарувати подрузі на 30 років — коли ваша дружба на рівні телепатії

30 років — чудовий вік. Людина ще молода, енергійна, цілеспрямована. Вона знає, чого хоче, вже трохи пізнала мудрості життя й цінує його. Вміє дружити та співпереживати. І якщо це й ще подруга дитинства, у вас зв’язок вже на телепатичному рівні, адже вас пов’язують роки дружби.
День народження подруги — привід показати їй свою повагу, розуміння, дати зрозуміти, що ви цінуєте вашу дружбу понад усе. Вибір подарунка для вітання досить непростий. Розповідаємо про найкращі ідеї для подарунка подрузі на 30-річчя у нашому матеріалі.
Історія з особистого досвіду. Завжди дивувалася, як близька подруга настільки вгадує мої потреби. Кожен її подарунок на свято, день народження, іменини або просто під хороший настрій, був, як кажуть, в “яблучко”.
Я була вражена, як так можна вгадувати… Здавалось, я ще не встигла подумати, як з усмішкою дарувалось те, що мені було дуже потрібно. Це могли бути м’якенькі домашні капці, туш, помада, яка вже закінчувалась, сертифікат на білизну, чашка для чаю, яка потім ставала улюбленою, квиток на виставку, павербанк — все було “в тему”.
Як потім виявилось у процесі розмов — це була звичайна спостережливість. Протягом тривалого часу подруга придивлялась до моїх речей, запам’ятовувала мої фрази на кшталт “туш закінчується”, “як би я хотіла піти на цей фільм”, “розбила свою улюблену чашку”, “я так вигоріла емоційно — десь би піти, розвіятись”, “міксер згорів”, “мені подобається цей поет”, “люблю ці парфуми”, “хотіла б до своєї колекції орхідей придбати ще білу” тощо. А для неї це були готові ідеї для презентів. На додаток, вона могла собі й записати, щоб не забути.
Спостережливість у дружбі допомагає у виборі подарунків — однозначно.
Спостережливість у дружбі допомагає у виборі подарунків — однозначно.
Є ще інші кроки для вибору подарунка:
Pexels
Вибір подарунків великий, все залежить від твого бажання догодити. А іменинницям завжди подобається увага, щирість привітань, подача подарунка та квіти — як же без квітів!
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