Що подарувати подрузі на 30 років — коли ваша дружба на рівні телепатії

30 років — чудовий вік. Людина ще молода, енергійна, цілеспрямована. Вона знає, чого хоче, вже трохи пізнала мудрості життя й цінує його. Вміє дружити та співпереживати. І якщо це й ще подруга дитинства, у вас зв’язок вже на телепатичному рівні, адже вас пов’язують роки дружби.

День народження подруги — привід показати їй свою повагу, розуміння, дати зрозуміти, що ви цінуєте вашу дружбу понад усе. Вибір подарунка для вітання досить непростий. Розповідаємо про найкращі ідеї для подарунка подрузі на 30-річчя у нашому матеріалі.

Вибір подарунка подрузі

Історія з особистого досвіду. Завжди дивувалася, як близька подруга настільки вгадує мої потреби. Кожен її подарунок на свято, день народження, іменини або просто під хороший настрій, був, як кажуть, в “яблучко”.

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Я була вражена, як так можна вгадувати… Здавалось, я ще не встигла подумати, як з усмішкою дарувалось те, що мені було дуже потрібно. Це могли бути м’якенькі домашні капці, туш, помада, яка вже закінчувалась, сертифікат на білизну, чашка для чаю, яка потім ставала улюбленою, квиток на виставку, павербанк — все було “в тему”.

Як потім виявилось у процесі розмов — це була звичайна спостережливість. Протягом тривалого часу подруга придивлялась до моїх речей, запам’ятовувала мої фрази на кшталт “туш закінчується”, “як би я хотіла піти на цей фільм”, “розбила свою улюблену чашку”, “я так вигоріла емоційно — десь би піти, розвіятись”, “міксер згорів”, “мені подобається цей поет”, “люблю ці парфуми”, “хотіла б до своєї колекції орхідей придбати ще білу” тощо. А для неї це були готові ідеї для презентів. На додаток, вона могла собі й записати, щоб не забути.

Спостережливість у дружбі допомагає у виборі подарунків — однозначно.

Є ще інші кроки для вибору подарунка:

Визначитися з сумою, яку ти можеш витратити на подарунок. Запитати в подруги про її бажання. Звернути увагу на її хобі та захоплення. Сформувати список першочергових цікавих та доречних ідей.

Що подарувати подрузі на 30 років

Подруга, яка є естеткою, зрадіє квитку в театр, виставку, на концерт улюбленого виконавця, фільм, а також книзі, про яку мріяла. Також її вразить сертифікат на різні майстер-класи: візажу, кулінарії, малювання картин, танцю, гончарного мистецтва тощо.

Можна подарувати автопортрет, змальований з фото у виконанні професіонала-художника.

Чудовим подарунком є різноманітні сертифікати на товари: одяг, косметику, білизну, ювелірні вироби, посуд, текстиль.

Гарний варіант — сертифікати на послуги косметичні, масажні, у SPA-салон.

Якщо подруга активна і полюбляє подорожі, можна презентувати екскурсійну поїздку, тур в гори або подорож-відпочинок. Правда презент слід робити одразу на двох.

Безпрограшний варіант, як додаток до основного подарунка — оригінальний букет квітів або квітучий вазон.

Ідеї подарунків подрузі на 30 років

Новий телефон, павербанк, навушники — теж хороший варіант подарунка.

Якщо ваша подруга є активною та спортивною — гарні варіанти презентів спортивного напряму: абонемент у фітнес-зал, на йогу, пілатес, аеробіку або інші тренування.

Якщо у подруги є машина, є нагода зробити їй подарунок, пов’язаний з автомобілем: автомобільну подушку з її ім’ям, масажну накидку на сидіння, кавоварку, яка заряджається від акумулятора.

Якщо у вас довірливі, близькі стосунки, можна презентувати подарунок-прикол — оригінальний, смішний, щоб розвеселити іменинницю: шарж-автопортрет, келих для вина зі шкалою настрою або сп’яніння, весела, цікава гра, горнятко з креативним написом , туалетний папір “Читання на дозвіллі”, футболка з “коронною фразою подруги”.

туалетний папір “Читання на дозвіллі”, футболка з “коронною фразою подруги”. Подруга, яка любить готувати та проводити час на кухні, буде рада отримати будь-яке кухонне приладдя чи елітні продукти: набір для художнього різання овочів і фруктів, міксер, формочки для випікання, блендер, електрочайник термос, набір різних сортів елітної кави або чаю, смачний набір солодощів.

Якщо подруга любить робити укладки, зачіски — подаруй їй фен, праску, випрямляч.

Гарним подарунком будуть незабутні сюрпризи-враження: п рогулянка на катері, пригодницький квест, майстер-клас з верхової їзди, в ідвідування дельфінарію, планетарію, акваріумного зоопарку, відпочинок в аквапарку, уроки дайвінгу, п оліт на параплані, планері.



Вибір подарунків великий, все залежить від твого бажання догодити. А іменинницям завжди подобається увага, щирість привітань, подача подарунка та квіти — як же без квітів!

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