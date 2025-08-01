Як купити квиток на потяг в Україні: з чого почати і як це зробити

Запланована поїздка — потрібен квиток. Які дії потрібно зробити, щоб викреслити цю проблему зі свого списку?

Майже кожна людина в житті стикалась з потребою покупки білета. В сучасних реаліях технічного прогресу, коли все оцифровано та автоматизовано є безліч способів отримати право на поїздку в потязі.

Всі способи, як купити квиток на поїзд онлайн та офлайн — читай у нашому матеріалі.

Як купити квиток на потяг

В Україні зробити це можна кількома зручними способами:

Як купити квиток на поїзд Укрзалізниці

Офіційний сайт Укрзалізниці

Відвідай booking.uz.gov.ua, обери маршрут, дату подорожі, клас вагона та місце.

Оплата здійснюється банківською карткою, після чого електронний квиток надсилається на твою електронну пошту.

Мобільний додаток Укрзалізниці

Завантажте офіційний застосунок для Android або iOS.

Додаток дозволяє швидко знаходити проїзний документ та робити бронювання, зберігати дані пасажирів і отримувати нагадування про відправлення.

Як можна купити квиток на поїзд через інтернет

Банківські сервіси

Деякі банки, наприклад, ПриватБанк, надають можливість купівлі залізничних білетів через свої онлайн-сервіси або мобільні додатки. Це зручно для клієнтів банку, оскільки дозволяє здійснювати оплату безпосередньо з банківського рахунку.

Сторонні онлайн-сервіси

Існують також інші платформи для купівлі квитків, такі як Proizd.ua та Gd.tickets.

Вони пропонують зручний інтерфейс для пошуку білетів, а також додаткові функції, такі як відгуки про поїзди та підтримка 24/7.

Зверни увагу, що при купівлі квитків онлайн важливо перевіряти правильність введених даних та зберігати електронний квиток для пред’явлення при посадці.

Як можна купити квиток на поїзд офлайн

Каси на вокзалах

Якщо ти віддаєш перевагу особистому обслуговуванню або маєш особливі вимоги, білети можна придбати безпосередньо в касах залізничних вокзалів.

Вибір між онлайн-покупкою та касою залежить від звичок, особистих уподобань, і конкретних обставин кожного пасажира.

А що таке шеринг квитків та багато іншого — які нові функції доступні в застосунку Укрзалізниці — у нашому іншому матеріалі.

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