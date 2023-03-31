Як прикрасити паску: п’ять креативних та легких способів

Один із головних символів світлого свята Воскресіння Господнього — паска. Її приготуванням займаються напередодні свята, освячують у церкві та подають до сімейного столу на вечерю чи обід.

Багато хто з нас чекає цієї події цілий рік, щоб ще раз відчути особливі смак та текстуру великоднього виробу. Як прикрасити паску просто та красиво — читай у матеріалі.

Як прикрасити паску: гарний декор пасок за допомогою цукрової пудри

Для того щоб зробити тематичну прикрасу, тобі необхідно перед цим вирізати з паперу трафарет із силуетом церкви, куполів, яєць або хреста. Крім цукрової пудри, візьми кілька крапель сиропу чи меду.

Зараз також дивляться

Після цього змасти верх паски сиропом або медом тонким шаром. Приклади трафарет, посип малюнок цукровою пудрою. А по краю припороши пудрою, щоб вийшла рамка навколо малюнка.

Як прикрасити паску 2023 ажуром

Щоб надати пасці ажурну шапочку, потрібно взяти білу та шоколадну глазур, декоративні готові кулінарні прикраси (квіти, кульки, фігурки).

Малюнок краще виконувати за допомогою мішка з дуже тонкою насадкою. Для того щоб зробити мережива на паску, змасти верх випічки шоколадною глазур’ю.

Білу глазур помісти в кондитерський мішок і малюй візерунки, видавлюючи суміш. Поверх малюнка додай фігурки готового декору.

Як прикрасити паску зверху квітами з білкового крему

Для того щоб зробити подібний декор, потрібно чимало часу і сил. Спочатку переконайся в тому, чи в тебе є міксер, кондитерські мішки, насадки різної форми для створення декору з крему.

Для крему приготуй такі інгредієнти:

яєчний білок — 120 г (3–4 яйця)

цукор — 250 г

вода — 80 мл

лимонна кислота — 0,5 ч. л.

харчові барвники кількох видів

Спосіб приготування заварного білкового крему:

Вари сироп із цукру та води до готовності. Наприкінці додай лимонну кислоту. Поки вариться сироп, збий міксером яєчні білки. Вливай гарячий сироп у білкову піну, продовжуючи збивати, поки крем не почне відходити від стінок чаші. Розділи крем на частини, в кожну додай різні харчові барвники та помісти в окремі мішки. За допомогою насадок зроби квіти, які тобі до вподоби. Постав квіти на лист, покритий папером. Суши декор у духовці при температурі 80 °C протягом трьох годин, потім залиш іще на годину для остигання.

Як красиво прикрасити паску віночком зі швейцарської меренги

Для приготування прикраси візьми такі інгредієнти:

сирі білки із 3 яєць (близько 105 г)

цукор — 210 г (удвічі більше, ніж білка)

лимонна кислота — щіпка

харчові барвники — рожевий, бузковий, жовтий, зелений

Також тобі знадобляться кондитерські мішки з однаковою насадкою у вигляді зірки та пергаментний папір для випікання.

Спосіб приготування

Меренгу готують на бані. Для цього розмішай у чаші білок та цукор. Збивай суміш ручним міксером і розділи крем на частини. Змішай кожну із барвником. Нанеси на пергаментному папері. Оформи у кожному колі у вигляді вінка квіти, листя та зірочки різної величини. Просуши меренги в духовці за температури 80 °C протягом трьох годин. Готові сухі вінки прикріпи на паски на основу, що не просохла, з глазурі.

Як прикрасити паску топерами та квітами з французької меренги

Такі прикраси потрібно робити на основі французької меренги на шпажці. Для початку збий білки з лимонною кислотою. Додай порційно цукрову пудру (0,5–1 ст. л.), і продовжуй безперервно збивати.

Маса має стати білою, стабільною і глянсовою. Декілька частин крему після цього необхідно змішати з різними барвниками.

На лист, покритий папером, поклади дерев’яні шпажки та оформ на них топери — великі літери. Наприклад, ХВ (Христос Воскрес), у їх основі — дрібні квіти. Випікай прикраси так само, як швейцарську меренгу.

Раніше ми розповідали, як приготувати паску з доступних продуктів, які є під рукою.