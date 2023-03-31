Як прикрасити паску: п’ять креативних та легких способів

Один із головних символів світлого свята Воскресіння Господнього — паска. Її приготуванням займаються напередодні свята, освячують у церкві та подають до сімейного столу на вечерю чи обід.
Багато хто з нас чекає цієї події цілий рік, щоб ще раз відчути особливі смак та текстуру великоднього виробу. Як прикрасити паску просто та красиво — читай у матеріалі.
Для того щоб зробити тематичну прикрасу, тобі необхідно перед цим вирізати з паперу трафарет із силуетом церкви, куполів, яєць або хреста. Крім цукрової пудри, візьми кілька крапель сиропу чи меду.
Після цього змасти верх паски сиропом або медом тонким шаром. Приклади трафарет, посип малюнок цукровою пудрою. А по краю припороши пудрою, щоб вийшла рамка навколо малюнка.
Щоб надати пасці ажурну шапочку, потрібно взяти білу та шоколадну глазур, декоративні готові кулінарні прикраси (квіти, кульки, фігурки).
Малюнок краще виконувати за допомогою мішка з дуже тонкою насадкою. Для того щоб зробити мережива на паску, змасти верх випічки шоколадною глазур’ю.
Малюнок краще виконувати за допомогою мішка з дуже тонкою насадкою. Для того щоб зробити мережива на паску, змасти верх випічки шоколадною глазур’ю.
Білу глазур помісти в кондитерський мішок і малюй візерунки, видавлюючи суміш. Поверх малюнка додай фігурки готового декору.
Для того щоб зробити подібний декор, потрібно чимало часу і сил. Спочатку переконайся в тому, чи в тебе є міксер, кондитерські мішки, насадки різної форми для створення декору з крему.
Для крему приготуй такі інгредієнти:
Спосіб приготування заварного білкового крему:
Фото – Unsplash
Для приготування прикраси візьми такі інгредієнти:
Також тобі знадобляться кондитерські мішки з однаковою насадкою у вигляді зірки та пергаментний папір для випікання.
Спосіб приготування
Такі прикраси потрібно робити на основі французької меренги на шпажці. Для початку збий білки з лимонною кислотою. Додай порційно цукрову пудру (0,5–1 ст. л.), і продовжуй безперервно збивати.
Маса має стати білою, стабільною і глянсовою. Декілька частин крему після цього необхідно змішати з різними барвниками.
Маса має стати білою, стабільною і глянсовою. Декілька частин крему після цього необхідно змішати з різними барвниками.
На лист, покритий папером, поклади дерев’яні шпажки та оформ на них топери — великі літери. Наприклад, ХВ (Христос Воскрес), у їх основі — дрібні квіти. Випікай прикраси так само, як швейцарську меренгу.
Раніше ми розповідали, як приготувати паску з доступних продуктів, які є під рукою.