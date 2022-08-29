До горя неможливо звикнути: вдова героя Андрія Кизило розповіла про те, яким був її чоловік

Оксана Кизило, вдова героя Андрія Кизило, який загинув під час захисту України в Авдіївці, розповіла Яні Брензей про життя після трагедії та про те, яким був її коханий.

Він був справжнім патріотом та гідним громадянином своєї країни.

Він здобув професію, як він говорив, щоб захищати свою Батьківщину. До останнього подиху він не змінював своєї думки та вірив, що перемога буде за Україною.

Він завжди йшов вперед та налаштовував себе й оточуючих на перемогу. В останній рік служби Андрій часто ставив питання, чому українська армія не є елітою України.

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Дуже часто виступав у освітніх військових закладах та звертався до курсантів із закликом гідно носити свою форму, тому що служба – це важливий крок у житті.

Якби Андрій сьогодні був живим, то впевнена, навіть якби посада була інша, він лишався б зі своїми хлопцями на передовій і позиція його була б незмінною.

Як син Андрія згадує про свого тата-героя

Артем звісно бачив батька лише тоді, коли був зовсім маленьким. Однак він знає про тата дуже багато та говорить про нього, як про живого.

Артем передивився всі відео з Андрієм, бачив кожну фотографію, знає багато історій про батька, оскільки друзі чоловіка досі приходять, щоб поспілкуватись з дитиною та розповісти йому про тата-героя.

Син на свій малий вік знає усі деталі, що стосуються армії. Нещодавно сказав, що придумав план, як перемогти у війні.

Як жити після втрати коханої людини

Горе не переживається. Не знаю, чи можливо взагалі таке пережити. Просто потрібно вчитись з цим відчуттям жити.

Однак важливо пам’ятати, що потрібно щось робити насамперед для себе. Адже якщо впасти в депресивний стан, то й не буде кому допомогти дитині.

Тому те саме раджу іншим — не впадати в депресію і горе, оскільки це не допоможе, а лише заглибить і зробить гіршим стан речей.

Відчувають біль втрати й батьки загиблих українських воїнів. Читай історію батька загиблого героя і фотографа Романа Солонинки.

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