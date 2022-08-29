К горю невозможно привыкнуть: вдова героя Андрея Кызыло рассказала о том, каким был ее муж

Оксана Кызыло, вдова героя Андрея Кызыло, который погиб во время защиты Украины в Авдеевке, рассказала Яне Брензей о жизни после трагедии и о том, каким был ее любимый.

Он был настоящим патриотом и достойным гражданином своей страны.

Он получил профессию, как он говорил, чтобы защищать свою Родину. До последнего вздоха он не менял своего мнения и верил, что победа будет за Украиной.

Он всегда шел вперед и настраивал себя и окружающих на победу. В последний год службы Андрей часто задавал вопрос, почему украинская армия не является элитой Украины.

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Очень часто выступал в образовательных военных учреждениях и обращался к курсантам с призывом достойно носить свою форму, потому что служба – это важный шаг в жизни.

Будь Андрей сегодня жив, то уверена, даже если бы должность была другая, он оставался бы со своими ребятами на передовой и позиция его была бы неизменной.

Как сын Андрея вспоминает о своем папе-герое

Артем, конечно, видел отца только тогда, когда был совсем маленьким. Однако он знает о папе очень много и говорит о нем как о живом.

Артем пересмотрел все видео с Андреем, видел каждую фотографию, знает много историй об отце, поскольку друзья мужа до сих пор приходят, чтобы пообщаться с ребенком и рассказать ему о папе-герое.

Сын в свой малый возраст знает все детали, касающиеся армии. Недавно сказал, что придумал план победить в войне.

Как жить после потери любимого человека

Горе не переживаеться. Не знаю, возможно ли вообще такое пережить. Просто нужно учиться с этим чувством жить.

Однако важно помнить, что нужно что-то делать в первую очередь для себя. Ведь если впасть в депрессивное состояние, то и некому будет помочь ребенку.

Поэтому тоже советую другим – не впадать в депрессию и горе, поскольку это не поможет, а лишь углубит и ухудшит положение вещей.

Чувствуют боль утраты и родители погибших украинских воинов. Читай историю отца погибшего героя и фотографа Романа Солонинки.

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