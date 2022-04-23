Комендантська година у ніч на Великдень. Коли розпочнеться та скільки триватиме

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про зміну часу комендантської години у Києві та області у ніч на Великдень.
Задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у ніч на Великодень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.
Задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у ніч на Великодень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.
Не скасовувати комендантську годину для запобігання можливих провокацій зі сторони ворога вирішили також в інших областях.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко попередив, що сьогодні з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська та Херсонська області будуть закриті для пересування громадян.
У центральній частині України та у західних областях комендантська година починається трохи пізніше. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області закриті з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.
Вранці починаючи з п’ятої ранку усі українці можуть завітати до храмів своїх міст.
Вранці починаючи з п’ятої ранку усі українці можуть завітати до храмів своїх міст.
Усі бажаючі також можуть долучитись до богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі, що відбуватиметься онлайн в ефірі національного телевізійного марафону єдиних новин.
Голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму вечірньому зверненні також повідомив, що в Одеській області комендантська година на Великдень залишається чинною з суботи 23 квітня 23:00 до неділі 24 квітня 05:00.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через можливу діяльність ДРГ ухвалено рішення про відновлення на території області комендантської години у Великодню ніч.
Вона триватиме з суботи 23 квітня 23:00 до неділі 24 квітня 05:00.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі, що наявна інформація про можливі провокації з боку окупантів, тому комендантська година в області триватиме з суботи 23 квітня 19:00 до неділі 24 квітня 05:00.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович теж сповістив про ухвалене рішення про зміну комендантської години, яка триватиме з суботи 23 квітня 23:00 до неділі 24 квітня 05:00.
Нагадуємо, під час комендантської години пересуватися містом на транспорті можна лише за спецперепустками.
Виходити можна тільки до укриття під час повітряної тривоги.
Богослужіння в храмах уночі відбуватимуться в онлайн-трансляції. Тому усім громадянам рекомендується не йти до церкви, а залишитись у безпечному місці, щоб запобігти провокаціям ворога.
Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно! — нагадує Віталій Кличко.
Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно! — нагадує Віталій Кличко.
Нагадаємо, напередодні свята Великодня ми підготували для тебе три рецепти пасок. Обирай, який тобі до душі.