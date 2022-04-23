Україна

Комендантська година у ніч на Великдень. Коли розпочнеться та скільки триватиме

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Квітня 2022, 14:30
Комендантська година у Києві на Великдень

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