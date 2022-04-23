Комендантська година у ніч на Великдень. Коли розпочнеться та скільки триватиме

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про зміну часу комендантської години у Києві та області у ніч на Великдень.

Задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у ніч на Великодень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Не скасовувати комендантську годину для запобігання можливих провокацій зі сторони ворога вирішили також в інших областях.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко попередив, що сьогодні з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська та Херсонська області будуть закриті для пересування громадян.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

У центральній частині України та у західних областях комендантська година починається трохи пізніше. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області закриті з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.

Вранці починаючи з п’ятої ранку усі українці можуть завітати до храмів своїх міст.

Усі бажаючі також можуть долучитись до богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі, що відбуватиметься онлайн в ефірі національного телевізійного марафону єдиних новин.

Одеса

Голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму вечірньому зверненні також повідомив, що в Одеській області комендантська година на Великдень залишається чинною з суботи 23 квітня 23:00 до неділі 24 квітня 05:00.

Львів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через можливу діяльність ДРГ ухвалено рішення про відновлення на території області комендантської години у Великодню ніч.

Вона триватиме з суботи 23 квітня 23:00 до неділі 24 квітня 05:00.

Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі, що наявна інформація про можливі провокації з боку окупантів, тому комендантська година в області триватиме з суботи 23 квітня 19:00 до неділі 24 квітня 05:00.

Кропивницький

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович теж сповістив про ухвалене рішення про зміну комендантської години, яка триватиме з суботи 23 квітня 23:00 до неділі 24 квітня 05:00.

Правила поведінки під час комендантської години на Великдень

Нагадуємо, під час комендантської години пересуватися містом на транспорті можна лише за спецперепустками.

Виходити можна тільки до укриття під час повітряної тривоги.

Богослужіння в храмах уночі відбуватимуться в онлайн-трансляції. Тому усім громадянам рекомендується не йти до церкви, а залишитись у безпечному місці, щоб запобігти провокаціям ворога.

Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно! — нагадує Віталій Кличко.

Нагадаємо, напередодні свята Великодня ми підготували для тебе три рецепти пасок. Обирай, який тобі до душі.