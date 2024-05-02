Платформа ДонорUA створює чат-бот на основі ChatGPT, який повідомляє про потребу у крові

Платформа ДонорUA повідомлятиме про потребу в донорській крові через новий чат-бот, створений на базі ChatGPT. Наразі пілотна версія доступна для підписників ChatGPT Plus. Докладніше розповідаємо про нову розробку.

Українці дізнаватимуться про потребу в донорській крові за допомогою ChatGPT

За словами співзасновника ДонорUA Олександра Краковецького, чат-бот створений, щоб надавати донорам інструмент, який відповідатиме на запитання про наявну ситуацію у певному місті з донорською кров’ю у “людському” стилі.

Він додає, що сучасні технології дають майже необмежені можливості, але будь-яка сучасна система залежить від того, чи є використані дані актуальними та точними.

Хоч чат-бот потребує доопрацювання, але команда ДонорUA активно працює над тим, щоб покращити його якість.

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Чат-бот вже зараз може відповісти на деякі запитання, спираючись на дані платформи:

де здати кров у (назва міста);

які запаси крові у (назва міста);

де здати кров у суботу.

Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

Зараз на платформі ДонорUA зареєстровано вже понад 160 000 донорів, і лише за минулий рік вдалося зібрати понад 7000 л крові.

В організації закликають долучатися до донорства крові, адже одна донація може подарувати надію на виживання трьом пацієнтам.

Ми часто не знаємо багатьох речей про донорство, наприклад, чи можливо заморозити кров вдома та чи існує штучна кров. На ці та інші запитання про донорство крові ми відповіли в нашому матеріалі.

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