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Платформа ДонорUA создает чат-бот на основе ChatGPT, который сообщает о необходимости крови

Ирина Танасийчук, редактор сайта 02 мая 2024, 08:00
донорUA
Фото: Pexels

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