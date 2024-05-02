Платформа ДонорUA создает чат-бот на основе ChatGPT, который сообщает о необходимости крови

Платформа ДонорUA будет сообщать о необходимости донорской крови через новый чат-бот, созданный на базе ChatGPT. Пока пилотная версия доступна для подписчиков ChatGPT Plus. Подробнее рассказываем о новой разработке.

Украинцы будут узнавать о необходимости донорской крови с помощью ChatGPT

По словам соучредителя ДонорUA Александра Краковецкого, чат-бот создан, чтобы предоставлять донорам инструмент, отвечающий на вопрос о действующей ситуации в определенном городе с донорской кровью в “человеческом” стиле.

Он добавляет, что современные технологии дают почти неограниченные возможности, но любая современная система зависит от того, являются ли использованные данные актуальными и точными.

Хотя чат-бот нуждается в доработке, но команда активно работает над тем, чтобы улучшить его качество.

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Чат-бот уже сейчас может ответить на некоторые вопросы, опираясь на данные платформы:

где сдать кровь (название города);

какие запасы крови у (название города);

где сдать кровь в субботу.

Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.

Сейчас на платформе ДонорUA зарегистрировано уже более 160 000 доноров, и только за прошлый год удалось собрать более 7000 литров крови.

В организации призывают приобщаться к донорству крови, ведь одна донация может подарить надежду на выживание трем пациентам.

Мы часто не знаем многих вещей о донорстве, например, возможно ли заморозить кровь дома и существует ли искусственная кровь. На эти и другие вопросы о донорстве крови мы ответили в нашем материале.

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