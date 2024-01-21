Впливає на остаточну вартість нерухомості. Скільки коштує переоформити квартиру в Україні 2024

На етапі продажу чи купівлі квартири потрібно дізнатися про переоформлення, адже воно може вплинути на остаточну ціну. Крім цього, ще є податок та державне мито. У нашому матеріалі розповімо, скільки коштує переоформити квартиру в Україні у 2024 році.

Скільки коштує переоформити квартиру в Україні

Переоформлення квартири може сплачувати як продавець, так і покупець. Законодавчо це не врегульовано. Тому люди домовляються індивідуально. Однак переоформлення може відбуватися і внаслідок дарування чи спадку.

У вартість переоформлення входять послуги нотаріуса (державного або приватного), робота оцінювачів житла, державне мито, а також податок. Ціна варіюється від кожного чинника, адже послуги приватного нотаріуса коштуватимуть дорожче, а послуги оцінювачів не завжди потрібні.

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Крім цього на ціну впливає орган, в якому відбувається переоформлення — нотаріус, ЦНАП або агентство нерухомості. Середня ціна за переоформлення квартири у Києві — $150. Однак для нових комплексів, багатоповерхівок у дорогих районах тощо ціна буде збільшуватися.

Переоформлення не буває безкоштовним, адже потрібно сплачувати мито. Дохід продавця квартири не обкладається податком у випадку, якщо він був власником квартири понад три роки і не отримував дохід з нерухомості.

На вартість переоформлення суттєво впливає оцінка майна. 1% від вартості квартири становитиме державне мито. Послуги приватного нотаріуса з переоформлення квартири: внесення даних у державний реєстр та підготовка документів, можуть обійтися від $150.

Послуги за оцінку квартири обійдуться від 1000 грн. Отож переоформлення квартири з приватним нотаріусом та оцінкою мінімально обійдеться у 6500 грн. Ця сума без урахування податку на продаж та державного мита, адже вона індивідуальна.

Зекономити можна на оцінці майна, скориставшись послугами державного нотаріуса. Тоді сплачувати за переоформлення доведеться менше, але триває такий процес зазвичай довше.

Якщо ти не продаєш чи не купуєш квартиру, а переоформлюєш на рідну людину, 1% від вартості квартири не сплачується. Найчастіше оплата послуг з переоформлення квартири здійснюється покупцем або ділиться навпіл.

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