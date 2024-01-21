Економія

Впливає на остаточну вартість нерухомості. Скільки коштує переоформити квартиру в Україні 2024

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Січня 2024, 15:00
Скільки коштує переоформити квартиру в Україні та 2023 році
Фото: Pexels

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