Влияет на окончательную стоимость недвижимости. Сколько стоит переоформить квартиру в Украине 2024

На этапе продажи или покупки квартиры нужно узнать о переоформлении, ведь оно может повлиять на окончательную цену. Кроме этого, еще есть налог и государственная пошлина. В нашем материале мы расскажем, сколько стоит переоформить квартиру в Украине в 2024 году.

Сколько стоит переоформить квартиру в Украине

Переоформление квартиры может оплачиваться как продавцом, так и покупателем. Законодательно это не урегулировано. Поэтому люди договариваются индивидуально. Однако переоформление может происходить и в результате дарения или наследства.

В стоимость переоформления входят услуги нотариуса (государственного или частного), работа оценщиков жилья, государственная пошлина, а также налог. Цена варьируется от каждого фактора, ведь частный нотариус будет более дорогим, услуги оценщиков не всегда нужны.

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Кроме этого, на цену влияет орган, в котором происходит переоформление — нотариус, ЦПАУ или агентство недвижимости. Средняя цена за переоформление квартиры в Киеве — $150. Однако для новых комплексов, многоэтажек в дорогих районах и так далее цена будет увеличиваться.

Переоформление не бывает бесплатным, ведь нужно платить пошлину. Доход продавца квартиры не облагается налогом в случае, если он являлся владельцем квартиры более трех лет и не получал доход с недвижимости.

На стоимость переоформления существенно влияет оценка имущества. 1% от стоимости квартиры будет государственной пошлиной. Услуги частного нотариуса по переоформлению квартиры, а именно внесение данных в государственный реестр и подготовка документов могут обойтись от $150.

Услуги оценки квартиры обойдутся от 1000 грн. Таким образом, переоформление квартиры с частным нотариусом и оценкой минимально обойдется в 6500 грн. Эта сумма без учета налога на продажу и госпошлины, ведь она индивидуальна.

Сэкономить можно на оценке имущества, воспользоваться услугами государственного нотариуса. Тогда платить за переоформление придется меньше, но длится такой процесс, как правило, дольше.

Если ты не продаешь или не покупаешь квартиру, а переоформляешь на родного человека, 1% от стоимости квартиры платить не нужно. Чаще всего оплата услуг по переоформлению квартиры осуществляется покупателем или делится пополам.

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