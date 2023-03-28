Багатоцільові, швидкісні, маневрені: характеристики винищувачів Mirage 2000

Країни-партнери передають Україні дедалі більше зброї, ми отримуємо танки, броньовані машини, боєприпаси. Ми неодноразово казали, що Україні потрібні літаки. Польща та Словаччина погодилися передати нам Міг-29. Це, звісно добре, але хотілося б отримати більш сучасні винищувачі.

Одним із відомих винищувачів є багатоцільовий французький Mirage 2000. Він швидкий та має хорошу маневреність. Ми розповімо про характеристики винищувача Mirage 2000.

Історія винищувача Mirage 2000

Винищувач Mirage 2000 розробила компанія Dassault Aviation. Він став наступником літаків Mirage III та Mirage F1. Прототип нового винищувача здійснив перший політ у 1978 році. Експлуатувати літак у Франції почали з 1984 року.

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За час свого існування винищувач зазнавав оновлень. Так з’явилися нові версії: Mirage 2000C, Mirage 2000D, Mirage 2000N, Mirage 2000-5 та Mirage 2000-9.

Особливістю винищувача Mirage 2000 є те, що він має дельта-крило. Саме це і забезпечує його швидкісні можливості та чудову маневровість. Каркас літака зроблений з легких матеріалів, тому він досягає високої продуктивності та ефективності палива.

Озброєння Mirage 2000 може бути різним: повітряно-бойові та повітряно-наземні ракети, бомби та ракети, включаючи ракету MICA, ракету SCALP та лазерно-наведену бомбу (LGB) тощо.

Винищувач Mirage 2000: основні характеристики

Ці винищувачі можуть здійснювати польоти на максимальній висоті до 18 км із максимальною швидкістю 2300 км на годину.

Модифікація Mirage 2000 D призначена для прориву ворожих систем протиповітряної оборони за будь-яких погодних умов, часу доби, використовуючи для цього високоточну керовану авіаційну зброю з лазерними системами наведення.

Винищувачі Mirage 2000 є на озброєні у різних країнах, але найбільшу кількість модифікації Mirage 2000 D має Франція.

Ці літаки можуть виконувати не тільки повітряну оборону, а й розвідку.

Характеристики Mirage 2000:

розмах крила — 9,13 м;

довжина літака — 14,55 м;

висота літака — 5,15 м;

площа крила — 41 кв. м;

внутрішня місткість палива — 4500 л;

один післязапальний турбовентиляторний двигун SNECMA M53;

максимальна висота — до 18 км;

швидкість — до 2300 км/год.

Винищувач Mirage 2000: ціна

Вартість одного літака Mirage 2000 може варіюватися від $30 млн до $70 млн. Орієнтовна вартість, наприклад, Dassault Mirage — $43 млн.

Велика Британія передала нашій країні перші танки Challenger 2 для того, щоб допомогти Україні захищати свої землі. Раніше ми розповідали про характеристики цих танків.

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