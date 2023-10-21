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Атака дронами та ракетами на Кривий Ріг в ніч на 21 жовтня: що відомо та чи є постраждалі

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 09:34
атака дронами на кривий ріг
Фото: Pexels

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