Атака дронами та ракетами на Кривий Ріг в ніч на 21 жовтня: що відомо та чи є постраждалі

Російські військові не мають наміру відступити від України. Окупанти прагнуть вбити якнайбільше цивільних, аби зламати наш дух та підірвати віру в ЗСУ. Тож наша справа нині — донатити у перевірені збори та обов’язково спускатися до укриття під час повітряної тривоги.

Цієї ночі вибухи лунали у Кривому Розі. Що відомо про атаку дронами та ракетами на Кривий Ріг в ніч на 21 жовтня 2023 року та чи є постраждалі, розповідаємо далі.

Атака дронами та ракетами на Кривий Ріг

Сьогодні, в ніч на 21 жовтня 2023 року, росіяни обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок атаки дронів та ракет, відомо про руйнування промислової інфраструктури.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму офіційному Telegram.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

— Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Минулося без загиблих та постраждалих, — йдеться у повідомленні.

Також Сергій Лисак додав, що внаслідок вечірнього обстрілу Кривого Рогу 20 жовтня, постраждали три цивільні будинки у дачному кооперативі. Також загинув 60-річний чоловік, а 57-річна жінка отримала поранення.

Генштаб ЗСУ у своєму звіті у Facebook уточнили, що під час нічного удару окупанти застосували керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети Іскандер-К та ударні безпілотники Shahed.

— Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети Іскандер-К та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Ми не можемо забувати про наших військових, що боронять українську землю від окупантів. Нам потрібно, аби всі вони мали необхідне обладнання, щоб повернулися додому живими. Раніше ми розповідали тобі про збір-гру від Veteranka на забезпечення військовослужбовиць.

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