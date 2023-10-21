Атака дронами и ракетами на Кривой Рог в ночь на 21 октября: что известно и есть ли пострадавшие

Российские военные не намерены отступить от Украины. Оккупанты стремятся убить как можно больше гражданских, чтобы сломать наш дух и подорвать веру в ВСУ. Поэтому наше дело сейчас — донатить в проверенные сборы и обязательно спускаться к укрытию во время воздушной тревоги.

Этой ночью взрывы раздавались в Кривом Роге. Что известно об атаке дронами и ракетами на Кривой Рог в ночь на 21 октября 2023 и есть ли пострадавшие, рассказываем дальше.

Атака дронами и ракетами на Кривой Рог

Сегодня, в ночь на 21 октября 2023, россияне обстреляли Кривой Рог. В результате атаки дронов и ракет, известно о разрушении промышленной инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем официальном Telegram.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

— Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили.

Обошлось без погибших и пострадавших, — говорится в сообщении.

Также Сергей Лысак добавил, что в результате вечерних обстрелов Кривого Рога 20 октября, пострадали три гражданских дома в дачном кооперативе. Также погиб 60-летний мужчина, а 57-летняя женщина получила ранения.

Генштаб ВСУ в своем отчете в Facebook уточнили, что во время ночного удара оккупанты применили управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты Искандер-К и ударные беспилотники Shahed.

— Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты Искандер-К и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, — говорится в сообщении.

Мы не можем забывать о наших военных, которые защищают украинскую землю от оккупантов. Нам нужно, чтобы все они имели необходимое оборудование, чтобы вернулись домой в живых. Раньше мы рассказывали тебе о сборе-игре от Veteranka на обеспечение военнослужащих.

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