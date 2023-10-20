Новая волна мощных штурмов. Последние новости с Авдеевского направления 20 октября — ситуация на фронте

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал Вадиму Карпьяку о планах оккупантов. Ночью они снова пошли на штурм города. ВСУ были готовы к атаке, так что бои за Авдеевку 20 октября продолжаются. Читай подробнее о последних новостях из Авдеевки.

Новая волна штурмов россиян: ситуация в Авдеевке 20 октября

Вчера, 19 октября, Авдеевское и Купянское направление посетил Валерий Залужный. Ситуация остается очень сложной. Враг с ночи 19 октября штурмует, это новая волна атак. Военные ВСУ были готовы к штурмам.

Новая волна штурмов не менее мощная, чем 10-11 октября. Снова большое количество техники. Ребята все держат, все отбили, но действительно очень тяжело, — говорит Виталий Барабаш.

Российские оккупанты давят, не оставляют попыток окружить. Число гражданского населения в Авдеевке почти не уменьшается, они отказываются эвакуироваться из-за страха выйти на улицу. В городе очень шумно.

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По состоянию на 20 октября 2023, 1601 человек остается в Авдеевке.

Люди на временно оккупированных территориях начали бояться украинского контрнаступления, Барабаш говорит, что им сильно “промыли мозг” за несколько месяцев. Люди боятся, что основной удар нанесут по Донецку. Кроме того, они сообщают о подбитой российской технике и многочисленных потерях врага.

Раньше мы рассказывали, что грозит украинцам в оккупированном Мелитополе.

Фото: 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко

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