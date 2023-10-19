Враг продолжает загонять людей в страх: Федоров рассказал, что угрожает украинцам в оккупированном Мелитополе

Враг продолжает терроризировать мирное население Украины как на свободной территории, так и на временно оккупированной. В частности, в Мелитополе увеличилось количество патрулей.

К устрашению местного населения присоединились еще и “ополченцы”, которые ходят по паркам и центральным улицам. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в прямом эфире телемарафона Єдині новини.

Также Иван Федоров подробнее рассказал о ситуации в городе и области, а также о том, какие методы террора постоянно придумывают российские оккупанты.

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Новые техники террора оккупантов

Еженедельно нам кажется, что хуже не может быть, и враг делает максимальный террор на оккупированных территориях. Но, к сожалению, террористы придумывают все новые и новые средства, как они будут ограничивать и контролировать наших жителей во временной оккупации.

К примеру, на этой неделе они начали очередной обход квартир. Основная цель — ищут приборы доступа к спутниковому телевидению, которое есть у наших жителей, и забирают их.

Почему? Потому что сначала они ограничивали украинское теле- и радиовещание, интернет. Ограничивают теперь мобильную связь. Теперь оккупанты поняли, что наши жители могут получать информацию со спутникового телевидения. Они забирают эти приборы, а выдают те, которые имеют доступ к телевидению “русского мира”. И только такое телевидение, по мнению нашего врага, могут смотреть наши люди.

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Также террор продолжается и в области медицины. Мы уже много раз говорили, что доступ к медобслуживанию на временно оккупированных территориях возможен только при наличии российского паспорта.

Теперь и это не спасает, потому что враг отказывается поставлять лекарства для орфанных и уникальных заболеваний. Например, лекарства для гемофилии на временно оккупированных территориях нет, в Симферополе их отказываются предоставлять бесплатно.

Враг продолжает максимально загонять в страх наших жителей, чтобы сделать их более покорными. А делает он это в подготовке к очередным фейковым выборам, которые пройдут весной.

Сопротивление на временно оккупированных территориях

Оккупанты не понимают, почему за полтора года сопротивление на временно оккупированных территориях только растет.

Активная деятельность разных сил сопротивления в Запорожской области позволяет нашим ВСУ и спецслужбам четко понимать настроения врага и его концентрацию.

Испытывая постоянное сопротивление, оккупанты прибегают к разным методам террора местного населения: проверяют телефоны местных жителей, приходят с обысками, проводят допросы, ограничивают свободное передвижение, “отжимают” имущество.

Чем дольше украинские земли находятся в оккупации, тем больше страна-агрессор русифицирует украинских детей. Читай, что терпят украинские дети на оккупированных территориях.

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