Триколоры, портреты Путина и пропаганда. Что терпят украинские дети на оккупированных территориях

Чем дольше украинские земли находятся в оккупации, тем больше страна-агрессор русифицирует украинских детей. Сейчас на захваченных врагом территориях коллаборанты активно готовятся к учебному году, отчитываясь перед московскими властями.

Школьников заставляют выучить российский гимн и танцевать с враждебными триколорами. А в новых учебниках по истории для учеников старших классов раздел о войне России против Украины дословно повторяет утверждение кремлевской пропаганды.

Концлагеря для малышей и триколоры: что делает РФ с украинскими детьми

Российские флаги, “ура-патриотические” песни и портреты диктатора в каждом классе — сейчас это реальность в школах и садах оккупированных городов Украины. В оккупированном Геническом местных школьников согнали встречать российского министра просвещения Кравцова и заместителя руководителя администрации Путина — Киреева.

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Российские оккупанты посещают школы в оккупированных украинских городах и готовятся к выборам. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что фиксируют не просто давление, а факты психологической пытки.

Размыть украинскую идентичность и создать прокремлевское информпространство на оккупированных территориях — такую цель преследует Россия. Об этом недавно заявила британская разведка.

В одной из оккупированных в Запорожье школ российский министр просвещения Кравцов передает учителям новый учебник истории России для 11-классников, пересыпанный цитатами Путина и кремлевскими нарративами.

Школы оклеивают плакатами с Пушкиным и Лермонтовым, советскими звездами, триколорами и георгиевскими лентами. А также агитками вступать в “Движение первых”, где подростков готовят к войне.

Яничарство в современном мире. Захватили территорию, забрали детей, воспитали военных, которые должны идти завоевывать новые территории, — говорит Дмитрий Лубинец.

Сопротивляться оккупантам обходится слишком дорого — Россия называет детей, которые хотят быть украинцами, проблемными и особенно жестко их прячет. Специальных образовательных учреждений-концлагерей для них создали более 40.

Там держат не менее 6,5 тыс. украинских детей. По официальным данным, с начала полномасштабной войны россияне похитили и депортировали более 19,5 тыс. детей. Вернуть удалось 368 детей.

В эти выходные в Украину вернули еще 11 детей. Большинство из них из Херсонской области. Самой маленькой девочке два года. У детей и их родных впереди реабилитация, потом они смогут рассказать, что пришлось пройти.

Ранее мы рассказывали, как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев.

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