Украина

Триколоры, портреты Путина и пропаганда. Что терпят украинские дети на оккупированных территориях

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 29 августа 2023, 18:00

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