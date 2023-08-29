Триколори, портрети Путіна та пропаганда. Що терплять українські діти на окупованих територіях

Що довше українські землі перебувають в окупації, то більше країна-агресорка зросійщує українських дітей. Нині на захоплених ворогом територіях колаборанти активно готуються до навчального року, звітуючи перед московською владою.

Школярів змушують вивчити російський гімн і танцювати з ворожими триколорами. А в нових підручниках з історії для учнів старших класів розділ про війну Росії проти України дослівно повторює твердження кремлівської пропаганди.

Концтабори для малюків та триколори: що РФ робить з українськими дітьми

Російські прапори, “ура-патріотичні” пісні та портрети диктатора в кожному класі — нині це реальність у школах та садках окупованих міст України. В окупованому Генічеську місцевих школярів зігнали зустрічати російського міністра просвіти Кравцова та заступника керівника адміністрації Путіна — Кірєєва.

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Російські загарбники відвідують школи в окупованих українських містах та принагідно готуються до “виборів”. Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець каже, фіксують не просто тиск, а факти психологічних тортур.

Розмити українську ідентичність та створити прокремлівський інформпростір на окупованих територіях — таку мету переслідує Росія. Про це нещодавно заявила британська розвідка.

В одній з окупованих на Запоріжжі шкіл російський міністр просвіти Кравцов передає вчителям новий підручник з історії Росії для 11-класників, пересипаний цитатами Путіна та кремлівськими наративами.

Школи обклеюють плакатами з Пушкіним та Лермонтовим, радянськими зірками, триколорами та георгіївськими стрічками. А також — агітками вступати до Движения первых, де підлітків готують до війни.

Яничарство в сучасному світі. Захопили територію, забрали дітей, виховали військових, які повинні йти завойовувати нові території, — каже Дмитро Лубінець.

Опиратися окупантам обходиться надто дорого — Росія називає дітей, що хочуть бути українцями, проблемними та особливо жорстко їх переховує. Спеціальних освітніх закладів-концтаборів для них створили понад 40.

Там утримують щонайменше 6,5 тис. українських дітей. За офіційними даними, від початку повномасштабної війни росіяни викрали та депортували понад 19,5 тис. дітей. Повернути вдалося 368 дітей.

Цими вихідними до України повернули ще 11 дітей. Більшість з них з Херсонської області. Наймолодшій дівчинці два роки. У дітей та їх рідних попереду реабілітація, потім вони зможуть розповісти, через що довелося пройти.

Раніше ми розповідали, як РФ “перевиховує” неповнолітніх українців.

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