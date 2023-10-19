Україна

Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі

Даніела Долотова, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 15:00

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