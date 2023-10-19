Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі

Ворог продовжує тероризувати мирне населення України як на вільній території, так і на тимчасово окупованій. Зокрема у Мелітополі збільшилася кількість патрулів.

До залякування місцевого населення долучилися ще й “ополченці”, які ходять по парках та центральних вулицях. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров у прямому ефірі телемарафону Єдині новини.

Також Іван Федоров розказав детальніше про ситуацію в місті та області, а також про те, які методи терору постійно вигадують російські окупанти.

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Щотижня нам здається, що гірше не може бути, і ворог чинить максимальний терор на окупованих територіях. Але, на жаль, терористи вигадують все нові й нові засоби для обмеження та контролю наших жителів у тимчасовій окупації.

Наприклад, цього тижня вони почали черговий обхід квартир. Основна мета — шукають прилади доступу до супутникового телебачення, яке є в наших жителів, і забирають їх.

Чому? Тому що спершу вони обмежували українське теле- та радіомовлення, інтернет. Обмежують тепер мобільний зв’язок. Тепер окупанти зрозуміли, що наші жителі можуть діставати інформацію з супутникового телебачення. Вони забирають ці прилади, а натомість видають ті, які мають доступ до телебачення “русского міра”. І лише таке телебачення, на думку нашого ворога, можуть дивитися наші люди.

Читати на тему Під загрозою не лише ЗАЕС! Федоров про мінування окупантами Мелітополя Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію в місті.

Також терор продовжується й у сфері медицини. Вже багато разів ми говорили, що доступ до медобслуговування на тимчасово окупованих територіях можливий лише за наявності російського паспорта.

Тепер і це не рятує, бо ворог відмовляється постачати ліки для орфанних та унікальних захворювань. Наприклад, ліків для гемофілії на тимчасово окупованих територіях немає, у Сімферополі їх відмовляються надавати безкоштовно.

Ворог продовжує максимально заганяти в страх наших жителів для того, щоб зробити їх більш покірними. А робить він це у підготовці до чергових фейкових виборів, які відбудуться навесні.

Спротив на тимчасово окупованих територіях

Окупанти не розуміють, чому за півтора року спротив на тимчасово окупованих територіях тільки зростає.

Активна діяльність різних сил спротиву на Запорізької області дає змогу нашим ЗСУ та спецслужбам чітко розуміти настрої ворога та його концентрацію.

Відчуваючи постійний спротив, окупанти вдаються до різних методів терору місцевого населення: перевіряють телефони місцевих жителів, приходять з обшуками, проводять допити, обмежують вільне пересування, “віджимають” майно.

Що довше українські землі перебувають в окупації, то більше країна-агресорка зросійщує українських дітей. Читай, що терплять українські діти на окупованих територіях.

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