Нова хвиля потужних штурмів. Останні новини з Авдіївського напрямку 20 жовтня — ситуація на фронті

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів Вадиму Карп’яку про плани окупантів. Уночі вони вкотре посунули на штурм міста. ЗСУ були готові до атаки, тож бої за Авдіївку 20 жовтня тривають. Читай детальніше про останні новини з Авдіївки.

Нова хвиля штурмів росіян: ситуація в Авдіївці 20 жовтня

Учора, 19 жовтня, Авдіївський та Куп’янський напрямок відвідав Валерій Залужний. Ситуація залишається дуже складною. Ворог з ночі 19 жовтня штурмує, це нова хвиля атак. Військові ЗСУ були готовими до штурмів.

Нова хвиля штурмів не менш потужна за ту, що була 10-11 жовтня. Знову велика кількість техніки. Хлопці все тримають, все відбили, але дійсно дуже важко, — каже Віталій Барабаш.

Російські окупанти тиснуть, не лишають спроб оточити. Кількість цивільного населення в Авдіївці майже не зменшується, вони відмовляються евакуюватися через страх вийти на вулицю. У місті дуже гучно.

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Станом на 20 жовтня 2023, 1601 особа залишається в Авдіївці.

Люди на тимчасово окупованих територіях почали боятися українського контрнаступу, Барабаш каже, що їм сильно “промили мозок” за кілька місяців. Люди бояться, що основний удар завдадуть по Донецьку. Крім того, вони повідомляють про підбиту російську техніку та численні втрати ворога.

Раніше ми розповідали, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі.

Фото: 110 ОМБр ім. генерал-хорунжого Марка Безручка

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