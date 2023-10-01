Наша суперсила — неравнодушие! Сбор-игра от женского движения Veteranka и Марша женщин

После 24 февраля украинцы открыли немало своих суперсил. Но наиболее значимым оказалось неравнодушие. Ведь в начале полномасштабной войны именно сплоченность и умение быстро собрать средства на необходимое спасали немало жизней.

Однако сейчас потребность в единстве и сборах не уменьшилась, а иногда можно почувствовать, что она даже растет. Поэтому в День защитниц и защитников Украины женское движение Veteranka и Марш женщин объявили первый в истории сбор-игру Legend of Sister’s Power, чтобы женщины поддержали женщин и помогли украинскому войску.

Цель сбора

30 украинских женщин, стремящихся к изменениям, открывают сбор средств для обеспечения военнослужащих-женщин. Ведь они наравне с мужчинами сражаются за нашу победу.

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Однако многие военнослужащие до сих пор сталкиваются с базовыми потребностями, как, например, берцы 36 размера. Также сбор поможет закрыть и большие запросы как приборы ночного видения, машины и дроны.

Чтобы каждая женщина-военнослужащая Украины знала: ей есть на кого опереться в тылу, мы гордимся ею, мы благодарны ей, мы поддерживаем ее, мы одна команда!

Поэтому благотворительницы три недели будут собирать 3 млн грн для защитниц передовой и одновременно создавать мощный круг женской поддержки.

Как присоединиться к сбору

Любой желающий может поддержать Mono-банку одной из амбассадорок сбора. Однако также существует возможность и самой открыть сбор для защитниц. Для этого нужно написать женскому движению Veteranka или Маршу женщин в соцсети или заполнить форму регистрации по ссылке.

Кто стал амбассадорами сбора-игры

Амбасадорками уже успели стать известные украинки, в том числе писательница Оксана Забужко, журналистка Янина Соколова, писательница Ирэна Карпа, актриса Ирма Витовская, певица Екатерина Павленко, актриса Антонина Хижняк.

Ведущая Вікна-новини Яна Брензей также является амбасадором Legend of Sister’s Power. По ее словам, приз игры — больше спасенных жизней и ближайший день нашей победы. Разве это не самый лучший выигрыш для украинцев?

Также раньше мы рассказывали, сколько женщин воюет на нуле и как достигается равенство в армии.

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