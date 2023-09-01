Lifestyle

Приобщились и Жадан, и Бедняков! Благотворительный сбор для наших партизан — на что и как задонатить

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 01 сентября 2023, 13:00

Больше видео
0:04:19
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік
“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
0:03:33
Одесский кинофестиваль
Если мы не будем это производить, украинцы будут искать истории где-то еще. Каким было завершение Одесского кинофестиваля
0:04:20
На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових
Вкусняшки меняют на шевроны. Как в Днепропетровской области обустроили столовую для волонтеров и военных
0:03:28
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
То, что не даст забыть о борьбе региона: какие экспонаты представлены в Музее сопротивления в Херсоне
Смотреть больше

Последние видео
0:04:19
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік

“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
0:04:56
Збір на БПЛА та тепловізори для партизан: зірки активно долучаються
Приобщились и Жадан, и Бедняков! Благотворительный сбор для наших партизан — на что и как задонатить
0:02:51
Багі для військових
Надежный, быстроходный и манёвренный! Конструктор из Ужгорода разработал для военных уникальный вездеход
0:03:00
День пам'яті загиблих
Самое ужасное — хоронить своего ребенка: отец погибшего в Николаеве нацгвардейца не сдержал слез
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 1 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:25
Благодійний фонд Рій
Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных
0:05:29
Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя наново на Київщині
Оставаться дома было невозможно! История переселенцев из Херсонской области, которые начали жизнь с чистого листа
0:03:50
Трагедія в Ізюмі
Новейший 3D-сканер позволит восстановить события трагедии в Изюме. Имена преступников скоро обнародуют
турнікети
Это жизнь наших бойцов! Что показали проверки аптечек и сколько турникетов соответствуют стандартам
0:02:39
Ілля Жеведь: історія бійця Гвардії наступу про початок повномасштабної війни
Страха не было, была радость: боец Гвардии наступления о первых эмоциях на передовой и жажде победы
Больше видео
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік
Читать дальше
“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
Багі для військових
Читать дальше
Надежный, быстроходный и манёвренный! Конструктор из Ужгорода разработал для военных уникальный вездеход

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь