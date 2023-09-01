Приобщились и Жадан, и Бедняков! Благотворительный сбор для наших партизан — на что и как задонатить

На днях в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров и уничтожили три военных грузовика, попали в здание, где находилось целое подразделение россиян и вывели из строя оборудование для изготовления “зубов дракона”.

Сейчас партизанам нужны “глаза”: беспилотники, тепловизоры и приборы ночного видения. Следовательно, лидеры мнений и социально-ответственные бренды открыли сбор на 5 млн грн для украинского подполья.

Сбор на БПЛА и тепловизоры для партизан: звезды активно присоединяются

Партизаны сбрасывают мины на места расположения россиян, а также корректируют огонь ВСУ. Так удалось избавиться от российского комплекса С-400 в Крыму, остановить железнодорожное движение в Феодосии. Это всего несколько эпизодов помощи, но она нужна и им.

Сейчас также смотрят

Благотворительный фонд Front-U от Центра национального сопротивления открыл сбор на 5 млн грн. Эта сумма даст нашим партизанам возможность помочь ВСУ в продвижении и потерях врага.

Сбор поддержали лидеры мнений и ответственные бренды. Среди них: Сергей Жадан, Андрей Бедняков, Ирма Витовская, Антон Тимошенко, Амиль и Рамиль Насировы, а также ведущие проектов Палає, Ебаут, Загін Киноманів.

Если вы видите удачные попадания Himars в оккупантов, это потому, что наши партизаны предоставляют информацию о размещении российских войск. Силы спецопераций работают и в российском тылу, — говорит комик Антон Тимошенко.

Ведущая Яна Брензей говорит, присоединилась ко сбору, потому что это меньшее, что мы можем сделать для тех ребят, которые сейчас работают в самом глубоком тылу врага и регулярно обеспечивают туда поставки “бавовни”.

А еще всем хочется поддержать людей на временно оккупированных территориях и привлечь внимание к ним, ведь у россиян назревают псевдо “выборы”, а людям нужна наша помощь.

Не существует маленьких донатов. Часто люди думают, что у них 20 грн и это очень мало. Задонатю 5 грн — и этого будет достаточно, — говорит ведущая проекта Ебаут Екатерина Мотрич.

За донат в 100 грн можно выиграть одну из лимитированных футболок с подписями Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего ССО Виктора Хоренко.

По данным Центра национального сопротивления, с начала года россияне задержали более 500 жителей Запорожской области и более 150 жителей Херсонской области. Их заподозрили в диверсиях против оккупационных властей.

Ранее мы рассказывали, как волонтеры смогли собрать более 15 млн для Азова.

Фото: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.