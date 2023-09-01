Долучилися і Жадан, і Бєдняков! Благодійний збір для партизанів — на що та як доєднатися

Днями у Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів та знищили три військові вантажівки, поцілили в будівлю, де перебував цілий підрозділ росіян та вивели з ладу обладнання для виготовлення “зубів дракона”.

Зараз партизанам потрібні “очі”: безпілотники, тепловізори та прилади нічного бачення. Відтак лідери думок та соціально-відповідальні бренди відкрили збір на 5 млн грн для українського підпілля.

Збір на БПЛА та тепловізори для партизанів: зірки активно долучаються

Партизани скидають міни на місця розташувань росіян, а також корегують вогонь ЗСУ. Так вдалося позбутися російського комплексу С-400 у Криму, зупинити залізничний рух у Феодосії. Це лише кілька епізодів допомоги, але вона потрібна і їм.

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Благодійний фонд Front-U від Центру національного спротиву відкрив збір на 5 млн грн. Ця сума допоможе нашим партизанам дати можливість ЗСУ краще просуватися та зробити ворогу втрати.

Збір підтримали лідери думок та відповідальні бренди. Серед них: Сергій Жадан, Андрій Бєдняков, Ірма Вітовська, Антон Тимошенко, Аміль та Раміль Насірови, а також ведучі проектів Палає, Ебаут, Загін Кіноманів.

Якщо ви бачите вдалі влучання Himars в окупантів, це тому, що наші партизани надають інформацію про розміщення російських військ. Сили спецоперацій працюють і в російському тилу, — каже комік Антон Тимошенко.

Ведуча Яна Брензей каже, долучилася до збору, бо це найменше, що ми можемо зробити для тих хлопців і дівчат, які зараз працюють у найглибшому тилу ворога і регулярно забезпечують туди постачання “бавовни”.

А ще — усім хочеться підтримати людей на тимчасово окупованих територіях та привернути увагу до них, адже в росіян назрівають псевдо “вибори”, а людям потрібна наша допомога.

Не існує маленьких донатів. Часто люди думають, що в них є 20 грн і це дуже мало. Задонать 5 грн — і цього буде достатньо, — каже ведуча проекту Ебаут Катерина Мотрич.

За донат у 100 грн можна виграти одну з лімітованих футболок з підписами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і командувача ССО Віктора Хоренка.

За даними Центру національного спротиву від початку року росіяни затримали понад 500 жителів Запорізької області та понад 150 жителів Херсонщини. Їх запідозрили у диверсіях проти окупаційної влади.

Раніше ми розповідали, як волонтерки змогли зібрати понад 15 млн для Азову.

Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

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