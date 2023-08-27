Смаколики міняють на шеврони. Як на Дніпропетровщині облаштували їдальню для волонтерів та військових

Безоплатно годують військових, волонтерів та медиків. На одному зі шляхів Дніпропетровщини вже майже півроку працює їдальня, яку створили місцеві волонтери.

Там щодня варять 80 л борщу, десятки кілограмів гарніру, м’ясних страв і 100 л компоту. І цілодобово готові прийняти тих, хто їде або ж повертається з війни. Продуктами допомагають з усієї України. А захисники дякують за смачні гарячі страви, даруючи шеврони та прапори.

Їдальня для військових на Дніпропетровщині

Пані Тетяна показує, яку волонтерську кухню вдалося облаштувати з нуля за кілька місяців. Спершу волонтери готували все вдома, а потім виносили військовим гарячі страви на дорогу.

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Спершу на дорогу виносили суп, борщ, а потім хлопці почали заїжджати, ще навіть недобудовано було, — каже волонтерка Тетяна Кравченко.

Ініціатором спорудження їдальні став чоловік Тетяни. У родини був бізнес із виробництва та встановлення кованих воріт, але з початку війни усе змінилося. Пан Олег разом з іншими волонтерами почав виготовляти буржуйки та пічки.

На Курахово їхав, дивлюся, у хлопців губи злипаються. Розговорилися, він сказав, що у дорозі вже понад тисячу кілометрів. І треба було б поїсти, — розповідає Олег.

Одна з громад області виділила місцину, за кілька місяців вдалося поставити тут їдальню, аби безкоштовно годувати військових, медиків та волонтерів, що повертаються чи їдуть на фронт.

Пані Тетяна відповідає за меню. Щодня варять сотні літрів їжі. Продуктами допомагають небайдужі з усієї України. Від ранку до вечора на стіл накривають Юлія та Уляна.

У мене чоловік на передовій, тому я хоч якось відволікаюсь. Цілодобово допомагаю іншим хлопцям. У нас синхронізація, одна накриває, інша подає, — каже волонтерка Юлія.

Найчастіше бійці хочуть скуштувати борщу. Аби віддячити волонтерам за смачні страви, лишають подарунки — шеврони, прапори, номерні знаки, інші сувеніри.

Військові кажуть, їдальня їм дуже подобається, тому дехто повертається до неї уже не вперше. Тепер планують облаштувати тут душові, встановити пральні машинки, щоб військові могли ними користуватися.

Раніше ми розповідали, як волонтерам вдалося зібрати понад 15 млн для Азову.

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