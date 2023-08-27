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Смаколики міняють на шеврони. Як на Дніпропетровщині облаштували їдальню для волонтерів та військових

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 27 Серпня 2023, 20:00

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