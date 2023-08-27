Вкусняшки меняют на шевроны. Как в Днепропетровской области обустроили столовую для волонтеров и военных

Бесплатно кормят военных, волонтеров и медиков. На одной из дорог Днепропетровской области уже почти полгода работает столовая, созданная местными волонтерами.

Там каждый день варят 80 л борща, десятки килограммов гарнира, мясных блюд и 100 л компота. И круглосуточно готовы принять тех, кто едет или возвращается с войны. Продуктами помогают со всей Украины. А защитники благодарят за вкусные горячие блюда, даря шевроны и флаги.

Столовая для военных в Днепропетровской области

Татьяна показывает, какую волонтерскую кухню удалось обустроить с нуля за несколько месяцев. Сначала волонтеры готовили все дома, а затем выносили военным горячие блюда на дорогу.

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Сначала на дорогу выносили суп, борщ, а потом ребята начали заезжать, еще даже недостроено было, — говорит волонтер Татьяна Кравченко.

Инициатором постройки столовой стал муж Татьяны. У семьи был бизнес по производству и установке кованых ворот, но с начала войны все изменилось. Олег вместе с другими волонтерами начал изготовлять буржуйки и печки.

На Курахово ехал, смотрю, у ребят губы слипаются. Разговорились, он сказал, что в пути уже более тысячи километров. И надо бы поесть, — рассказывает Олег.

Одна из громад области выделила место, за несколько месяцев удалось поставить здесь столовую, чтобы бесплатно кормить военных, медиков и волонтеров, которые возвращаются или едут на фронт.

Татьяна отвечает за меню. Каждый день варят сотни литров пищи. Продуктами помогают небезразличные со всей Украины. С утра до вечера на стол накрывают Юлия и Ульяна.

У меня муж на передовой, поэтому я хоть как-то отвлекаюсь. Круглосуточно помогаю другим ребятам. У нас синхронизация, одна накрывает, другая подает, — говорит волонтер Юлия.

Чаще всего бойцы хотят поесть борща. Чтобы отблагодарить волонтеров за вкусные блюда, оставляют подарки — шевроны, флаги, номерные знаки, другие сувениры.

Военные говорят, столовая им очень нравится, поэтому некоторые возвращаются сюда уже не впервые. Теперь здесь планируют обустроить душевые, установить стиральные машинки, чтобы военные могли ими пользоваться.

Ранее мы рассказывали, как волонтерам удалось собрать более 15 млн для Азова.

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