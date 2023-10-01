Наша суперсила — небайдужість! Збір-гра від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

Після 24 лютого українці відкрили чимало своїх суперсил. Та найбільш значущою виявилась небайдужість. Адже на початку повномасштабної війни саме згуртованість та вміння швидко зібрати кошти на необхідне рятували чимало життів.

Однак зараз потреба в єдності та зборах не зменшилась, а часом можна відчути, що вона навіть зростає. Тому в День захисниць та захисників України жіночий рух Veteranka та Марш жінок оголосили першу в історії збір-гру Legend of Sisterʼs Power, аби жінки підтримали жінок та допомогли українському війську.

Мета збору

30 українських жінок, які прагнуть творити зміни, відкривають збір коштів для забезпечення військовослужбовиць. Адже вони на рівні із чоловіками бʼються за нашу перемогу.

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Однак багато військовослужбовиць і досі стикаються з базовими потребами, як, наприклад, берці 36 розміру. Також збір допоможе закрити й більш великі запити, як-от прилади нічного бачення, автівки та дрони.

Щоб кожна жінка-військовослужбовиця України знала: їй є на кого спертися у тилу, ми пишаємося нею, ми вдячні їй, ми підтримуємо її, ми — одна команда!

Тому благодійниці три тижні будуть збирати 3 млн грн для захисниць передової та водночас створюватимуть потужне коло жіночої підтримки.

Як можна долучитись до збору

Будь-хто охочий може підтримати Mono-банку однієї з амбасадорок збору. Однак також існує можливість і самій відкрити збір для захисниць. Для цього потрібно написати жіночому руху Veteranka чи Маршу жінок у соцмережі, чи заповнити форму реєстрації за посиланням.

Хто став амбасадорками збору-гри

Амбасадорками вже встигли стати відомі українки, зокрема письменниця Оксана Забужко, журналістка Яніна Соколова, письменниця Ірена Карпа, акторка Ірма Вітовська, співачка Катерина Павленко, акторка Антоніна Хижняк.

Ведуча Вікна-новини Яна Брензей також є амбасадоркою Legend of Sisterʼs Power. За її словами, приз гри — більше врятованих життів і ближчий день нашої перемоги. Хіба це не найкращий виграш для українців?

Також раніше ми розповідали, скільки жінок воює на “нулі” та як досягається рівність в армії.

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