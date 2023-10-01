Війна в Україні

Наша суперсила — небайдужість! Збір-гра від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 19:30
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Фото: Facebook

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