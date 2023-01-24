Нові кадрові рішення: в Офісі президента звільнили Кирила Тимошенка — кого ще

Під час війни, щоб досягти якнайшвидшої перемоги, країна потребує злагодженої роботи у всіх сферах: від звичайних громадян до представників влади. З огляду на це президент України Володимир Зеленський анонсував низку кадрових рішень.

— Уже є також кадрові рішення — частина сьогодні, частина буде завтра — щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі, — сказав він у традиційному вечірньому зверненні 23 січня.

Звільнення Кирила Тимошенка

Кілька днів у мережі ширилися чутки про те, що планується звільнення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

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Сьогодні, 24 січня, Тимошенко опублікував заяву на звільнення з посади.

— Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви справжні воїни світла! — написав він у Telegram.

Володимир Зеленський підписав заяву на звільнення Кирила Тимошенка.

Звільнення Павла Халімона

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що протягом кількох днів буде звільнений заступник керівника парламентської фракції Слуга народу Павло Халімон.

Депутат у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу. На це відреагували у Слузі народу.

— Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок.

Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат.

За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції.

Що стосується інших форм відповідальності, то ми закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям. Якщо було порушено закон — значить за це потрібно понести покарання, — наголосив Арахамія.

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку

В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок звинувачень, пов’язаних із закупівлею послуг харчування.

— Попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики. Демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла, — зазначається на сайті міністерства.

Міністр оборони Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника.

Звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненка

— Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка, — повідомили в Офісі генпрокурора.

Зараз Європа об’єдналася та позбулася страху перед Росією. У своєму інтерв’ю Михайло Подоляк розповів, чому країни почали інтенсивно передавати зброю Україні.

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