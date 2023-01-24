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Нові кадрові рішення: в Офісі президента звільнили Кирила Тимошенка — кого ще

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Січня 2023, 10:10
Кирило Тимошенко: заступника Офісу президента звільнили з посади
Фото: Facebook

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