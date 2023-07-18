Влада оголосила обов’язкову евакуацію дітей з дев’яти населених пунктів Харківщини: що відомо

Ворог продовжує щоденно обстрілювати прифронтові населені пункти. Окупанти постійно обстрілюють Харківщину, зберігається постійна загроза життю. Тому влада Харківської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей з дев’яти населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обов’язкова евакуація дітей з Харківщини: що відомо

Синєгубов наголосив, що у прикордонних громадах постійно є загроза для місцевих жителів, оскільки російські війська обстрілюють ці території з артилерії, авіації та мінометів.

— Саме з цих підстав ми оголосили примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів цієї територіальної громади, — сказав очільник ОВА.

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За його словами, евакуацію зробили обов’язковою, адже деякі люди просто не хочуть виїжджати.

Оскільки для нас безпека людей, і зокрема дітей, це важливо, звичайно, маємо вживати таких заходів, щоб у наших підрозділів національної поліції було ще більше важелів впливу, — пояснив Синєгубов.

Зараз на території Вовчанської громади перебувають 194 дитини, з них 144 — у Вовчанську. Їх мають евакуювати на більш безпечні території Харківщини разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Евакуйовані родини отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Також для дітей організують освітній процес.

Станом на ранок 17 липня 2023 року 43 дитини вже евакуювали.

З небезпечних регіонів не хочуть також виїжджати люди похилого віку. Раніше ми розповідали, як переконати літню людину евакуюватися.

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