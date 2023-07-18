Власти объявили обязательную эвакуацию детей из девяти населенных пунктов Харьковской области: что известно

Враг продолжает ежедневно обстреливать прифронтовые населенные пункты. Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, тут сохраняется постоянная угроза жизни. Поэтому власти Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обязательная эвакуация детей из Харьковской области: что известно

Синегубов подчеркнул, что в пограничных общинах постоянно есть угроза для местных жителей, поскольку российские войска обстреливают эти территории из артиллерии, авиации и минометов.

— Именно по этим основаниям мы объявили принудительную эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов этой территориальной общины, — сказал глава ОВА.

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По его словам, эвакуацию сделали обязательной, ведь некоторые люди просто не хотят уезжать.

Поскольку для нас безопасность людей, и в частности детей, — это важно, конечно, должны принимать такие меры, чтобы у наших подразделений национальной полиции было еще больше рычагов влияния, — объяснил Синегубов.

Сейчас на территории Волчанской общины находятся 194 ребенка, из них 144 — в Волчанске. Их должны эвакуировать на более безопасные территории Харьковской области вместе по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Эвакуированные семьи получат временное жилье, гуманитарную и другую помощь. Также для детей организуют образовательный процесс.

По состоянию на утро 17 июля 2023 43 ребенка уже эвакуировали.

Из опасных регионов не хотят также выезжать пожилые люди. Ранее мы рассказывали, как убедить пожилого человека эвакуироваться.

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