Новини

Резерв+ оновлено: як push-сповіщення покращать облік військовозобов’язаних

Марія Дзюба, редакторка сайту 23 Квітня 2025, 22:00
Резерв+ оновлено: як push-сповіщення покращать облік військовозобов’язаних
Карта тривог онлайн
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Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу

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