Резерв+ оновлено: як push-сповіщення покращать облік військовозобов’язаних

Міністерство оборони України представило нову версію застосунку Резерв+, що тепер включає функцію push-сповіщень про зміну статусу військовозобов’язаного.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко через свою сторінку у Facebook.

Версія Резерв+ 1.6.0 вже доступна для користувачів. З нововведень — можливість отримувати повідомлення про зміни статусу військовозобов’язаних, зокрема у разі їх подання в розшук або зняття з цього статусу.

Що нового в оновленій версії?

Окрім push-сповіщень, користувачі отримали доступ до кількох важливих функцій.

Тепер у застосунку можна відстежувати зміни даних у реєстрі Оберіг та отримувати розширену інформацію з нього.

Це дозволяє згенерувати розширену інформацію про себе у форматі PDF, щоб бути в курсі, які дані зберігаються в реєстрі.

Також у новій версії з’явились нові категорії для виправлення даних.

Наприклад, можна виправити помилки у персональних даних, статусі бронювання, інформації про роботу, а також оновити дані про облік у реєстрі Оберіг.

Читати на тему Відстрочки через Резерв+: у Міноборони пояснили нюанси для військовозобовʼязаних Відповіді Міноборони на поширені запитання про відстрочки через Резерв+.

Ключові нововведення:

Статус Потребує уточнення — для виправлення помилок, коли інформація є в реєстрі, але потребує уточнення.

Помилка в персональних даних — для виправлення помилок у написанні імені, прізвища чи дати народження.

Статус Порушення правил військового обліку — для виправлення статусу, якщо порушення вже усунено.

Статус На обліку — для оновлення статусу, якщо особа вже не є військовозобов’язаною.

Помилка у даних бронювання — для коригування неточностей в даних про бронювання.

Актуалізація даних про роботу — для оновлення даних про місце роботи через реєстр Пенсійного фонду України.

Міністерство оборони підкреслює, що ці нові функції значно розширюють можливості застосунку для виправлення даних без необхідності візиту до Територіальних центрів комплектування.

Катерина Черногоренко наголосила, що оновлення робить Резерв+ зручним інструментом для військовозобов’язаних, який дозволяє розв’язувати проблеми без черг і додаткових зусиль.

Раніше ми розповідали, що у Резерв+ з’явилася функція автоматичного продовження відстрочки для певних категорій громадян.

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