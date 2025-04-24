Резерв+ обновлено: как push-уведомления улучшат учет военнообязанных

Министерство обороны Украины представило новую версию приложения Резерв+, которая теперь включает функцию push-уведомлений об изменении статуса военнообязанного.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

Версия Резерв+ 1.6.0 уже доступна для пользователей. Из нововведений — возможность получать уведомления об изменениях статуса военнообязанных, в частности, в случае их объявления в розыск или снятия с этого статуса.

Что нового в обновленной версии?

Кроме push-уведомлений, пользователи получили доступ к нескольким важным функциям.

Теперь в приложении можно отслеживать изменения данных в реестре Оберіг и получать расширенную информацию из него.

Это позволяет сгенерировать расширенную информацию о себе в формате PDF, чтобы быть в курсе, какие данные хранятся в реестре.

Также в новой версии появились новые категории для исправления данных.

Например, можно исправить ошибки в персональных данных, статусе бронирования, информации о работе, а также обновить данные об учете в реестре Оберіг.

Читать по теме Отсрочки через Резерв+: в Минобороны объяснили нюансы для военнообязанных Ответы Минобороны на часто задаваемые вопросы об отсрочках через Резерв+.

Ключевые нововведения:

Статус Требует уточнения — для исправления ошибок, когда информация есть в реестре, но требует уточнения.

— для исправления ошибок, когда информация есть в реестре, но требует уточнения. Ошибка в персональных данных — для исправления ошибок в написании имени, фамилии или даты рождения.

— для исправления ошибок в написании имени, фамилии или даты рождения. Статус Нарушение правил воинского учета — для исправления статуса, если нарушение уже устранено.

— для исправления статуса, если нарушение уже устранено. Статус На учете — для обновления статуса, если лицо уже не является военнообязанным.

— для обновления статуса, если лицо уже не является военнообязанным. Ошибка в данных бронирования — для корректировки неточностей в данных о бронировании.

— для корректировки неточностей в данных о бронировании. Актуализация данных о работе — для обновления данных о месте работы через реестр Пенсионного фонда Украины.

Министерство обороны подчеркивает, что эти новые функции значительно расширяют возможности приложения для исправления данных без необходимости визита в Территориальные центры комплектования.

Екатерина Черногоренко отметила, что обновление делает Резерв+ удобным инструментом для военнообязанных, который позволяет решать проблемы без очередей и дополнительных усилий.

Ранее мы рассказывали, что в Резерв+ появилась функция автоматического продления отсрочки для определенных категорий граждан.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!