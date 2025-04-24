Резерв+ обновлено: как push-уведомления улучшат учет военнообязанных

Министерство обороны Украины представило новую версию приложения Резерв+, которая теперь включает функцию push-уведомлений об изменении статуса военнообязанного.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.
Версия Резерв+ 1.6.0 уже доступна для пользователей. Из нововведений — возможность получать уведомления об изменениях статуса военнообязанных, в частности, в случае их объявления в розыск или снятия с этого статуса.
Что нового в обновленной версии?
Кроме push-уведомлений, пользователи получили доступ к нескольким важным функциям.
Теперь в приложении можно отслеживать изменения данных в реестре Оберіг и получать расширенную информацию из него.
Это позволяет сгенерировать расширенную информацию о себе в формате PDF, чтобы быть в курсе, какие данные хранятся в реестре.
Также в новой версии появились новые категории для исправления данных.
Например, можно исправить ошибки в персональных данных, статусе бронирования, информации о работе, а также обновить данные об учете в реестре Оберіг.
Ключевые нововведения:
- Статус Требует уточнения — для исправления ошибок, когда информация есть в реестре, но требует уточнения.
- Ошибка в персональных данных — для исправления ошибок в написании имени, фамилии или даты рождения.
- Статус Нарушение правил воинского учета — для исправления статуса, если нарушение уже устранено.
- Статус На учете — для обновления статуса, если лицо уже не является военнообязанным.
- Ошибка в данных бронирования — для корректировки неточностей в данных о бронировании.
- Актуализация данных о работе — для обновления данных о месте работы через реестр Пенсионного фонда Украины.
Министерство обороны подчеркивает, что эти новые функции значительно расширяют возможности приложения для исправления данных без необходимости визита в Территориальные центры комплектования.
Екатерина Черногоренко отметила, что обновление делает Резерв+ удобным инструментом для военнообязанных, который позволяет решать проблемы без очередей и дополнительных усилий.
