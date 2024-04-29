Будь-який диплом — у застосунку! Що відомо про освітні документи в Дії

Застосунок Дія за кілька років став великим помічником для українців. Він містить необхідні документи, через нього можна виконувати деякі адміністративні послуги, а на порталі Дія їхня кількість значно збільшилася.
8 березня у Дії запрацювала бета-версія освітніх документів, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 22 березня у Дії повідомили, що функція вже реалізована для всіх у застосунку. Читай, що про це відомо, в матеріалі.
Серед документи про освіту у Дії є не лише дипломи про вищу освіту, там також буде свідоцтво про загальну середню освіту і не лише.
Необхідно обов’язково оновити застосунок.
Додавати документи вручну не потрібно — вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про твою освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
— Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії, — йдеться у повідомленні міністра цифрових трансформацій Михайла Федорова.
Також раніше усіх охочих українців запросили на бета-тестування цієї послуги. Взяти у цьому участь могли громадяни України, яким виповнилося 14 років, та які мають ідентифікаційний код.
Зареєструватися на бета-тестування можна було за допомогою чат-боту у Telegram. Охочих було настільки багато, що менш як за добу форму для реєстрації закрили, адже набрали достатню кількість учасників.
Якщо диплом чи атестат не відображаться у Дії, але є у реєстрі ЄДЕБО, таке може бути з кількох причин. Більше про них розповіли у Міністерстві освіти і науки України:
Варто знати, що в Дії не мають відображатися: документи про наукові ступені та звання, інформація про випускників військових закладів освіти, дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016 року, документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.
У Дії розширюються функції та спектр послуг. Тепер під час повітряної тривоги у Дії можна подивитися, де найближче укриття.
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