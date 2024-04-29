Будь-який диплом — у застосунку! Що відомо про освітні документи в Дії

Застосунок Дія за кілька років став великим помічником для українців. Він містить необхідні документи, через нього можна виконувати деякі адміністративні послуги, а на порталі Дія їхня кількість значно збільшилася.

8 березня у Дії запрацювала бета-версія освітніх документів, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 22 березня у Дії повідомили, що функція вже реалізована для всіх у застосунку. Читай, що про це відомо, в матеріалі.

Освітні документи в Дії — що відомо

Серед документи про освіту у Дії є не лише дипломи про вищу освіту, там також буде свідоцтво про загальну середню освіту і не лише.

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Необхідно обов’язково оновити застосунок.

Додавати документи вручну не потрібно — вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про твою освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Які документи про освіту доступні у Дії

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію

Диплом кваліфікованого робітника

Диплом фахового молодшого бакалавра

Диплом молодшого спеціаліста

Диплом молодшого бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом спеціаліста

Диплом магістра Диплом доктора філософії

Диплом доктора мистецтва

— Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії, — йдеться у повідомленні міністра цифрових трансформацій Михайла Федорова.

Також раніше усіх охочих українців запросили на бета-тестування цієї послуги. Взяти у цьому участь могли громадяни України, яким виповнилося 14 років, та які мають ідентифікаційний код.

Зареєструватися на бета-тестування можна було за допомогою чат-боту у Telegram. Охочих було настільки багато, що менш як за добу форму для реєстрації закрили, адже набрали достатню кількість учасників.

Диплом не відображається у Дії: що робити

Якщо диплом чи атестат не відображаться у Дії, але є у реєстрі ЄДЕБО, таке може бути з кількох причин. Більше про них розповіли у Міністерстві освіти і науки України:

розбіжності у номері РНОКПП в Дії та документом про освіту — в такому випадку слід звернутися до закладу освіти за оновленням даних. Перевірити, чи є у реєстрі документ, можна за посиланням;

інформація у Дії відображається некоректно чи неповністю — потрібно звернутися до закладу освіти для виправлення інформації;

помилка у даті народження — звернися або до закладу освіти з документами для виправлення, або напиши на пошту info@inforesurs.gov.ua з накладеним КЕП.

Варто знати, що в Дії не мають відображатися: документи про наукові ступені та звання, інформація про випускників військових закладів освіти, дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016 року, документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.

У Дії розширюються функції та спектр послуг. Тепер під час повітряної тривоги у Дії можна подивитися, де найближче укриття.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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