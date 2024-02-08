Заскочила тривога посеред міста? Знайти найближче укриття можна у Дії — як скористатися мапою

Повітряна тривога часто перериває наші робочі чи вихідні дні. Шукати швидких рішень іноді доводиться в різних куточках міста. Та що робити, якщо не знаєш, де найближче укриття, а метро поруч немає? Читай, як знайти укриття в Дії.
Нова функція вже доступна, якщо вона не з’явилася в тебе — варто оновити застосунок. Тому всі, хто мають Дію, зможуть дізнатися, де шукати найближче укриття.
Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже — швидкий доступ до безпеки, — написали у МВС.
Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже — швидкий доступ до безпеки, — написали у МВС.
Аби укриття були в належному стані та функціонували справно, працівники ДСНС та Нацполіції проводять щоквартальні обстеження. Так дані про стан укриттів будуть актуальними.
Станом на кінець 2023 року, кількість укриттів в Україні, що відповідають усім нормам, збільшилася майже на 2 тис. На сьогодні, близько 84% укриттів країни на підконтрольних державі територіях відповідають вимогам.
— Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у Дії разом із фото та описом конкретного об’єкта, — додали у МВС.
Щоб знайти найближче укриття, зроби такий алгоритм дій:
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