Заскочила тривога посеред міста? Знайти найближче укриття можна у Дії — як скористатися мапою

Повітряна тривога часто перериває наші робочі чи вихідні дні. Шукати швидких рішень іноді доводиться в різних куточках міста. Та що робити, якщо не знаєш, де найближче укриття, а метро поруч немає? Читай, як знайти укриття в Дії.

Де шукати укриття: інтерактивна мапа укриттів у Дії

Нова функція вже доступна, якщо вона не з’явилася в тебе — варто оновити застосунок. Тому всі, хто мають Дію, зможуть дізнатися, де шукати найближче укриття.

Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже — швидкий доступ до безпеки, — написали у МВС.

Аби укриття були в належному стані та функціонували справно, працівники ДСНС та Нацполіції проводять щоквартальні обстеження. Так дані про стан укриттів будуть актуальними.

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Станом на кінець 2023 року, кількість укриттів в Україні, що відповідають усім нормам, збільшилася майже на 2 тис. На сьогодні, близько 84% укриттів країни на підконтрольних державі територіях відповідають вимогам.

— Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у Дії разом із фото та описом конкретного об’єкта, — додали у МВС.

Щоб знайти найближче укриття, зроби такий алгоритм дій:

Відкрий застосунок Дія. Натисни на головному екрані на Незламність (Мапа пунктів незламності та Укриттів). Можна завантажити мапу, щоб мати доступ без інтернету. Дозволь використання геопозиції на телефоні. Вибери фільтр Укриття. Синім кружечком будуть позначені укриття неподалік.

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