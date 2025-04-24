Дефолт в країні: що таке, по кому вдаряє найболючіше та які країни подолали його

Слово “дефолт” у всіх на слуху, проте нюанси цього поняття, тісно пов’язаного з життям та фінансами країни та долею гаманця кожного з нас, розуміють далеко не всі. Чи означає він суцільний крах економіки? Які його наслідки для громадян держави? Та що таке дефолт взагалі — пояснюємо у матеріалі.

Що таке дефолт простою мовою

Під дефолтом розуміють такий стан фінансів країни, при якому вона не може розрахуватися з власними кредиторами, тобто віддати борги в належних обсягах.

За таких умов країна починає перемовини з метою списати частину боргу або відтермінувати виплати на інший, більш віддалений, термін. Це, так званий, технічний дефолт.

Існує й варіант, коли країна повністю неспроможна розрахуватися з боргами й вже й не планує цього робити. Це — повний дефолт.

Що означає дефолт для економіки країни

Ілона Сологуб, директорка з політико-економічних досліджень Київської школи економіки, пояснює: дефолт є вкрай тривожним сигналом для іноземних інвесторів, які зазвичай не хочуть ризикувати, лишаючи свої фінанси в країні.

Ті, хто збирався вкладати кошти в економіку, відмовляються від цієї ідеї. Інші намагаються врятувати свої гроші й виводять їх з фінансового обігу ненадійної держави.

Наслідком фінансової кризи є зниження курсу національної валюти та падіння темпів економічного зростання.

Чим загрожує дефолт простим людям

У критичному стані уряд намагається ввести жорсткі заходи економії, які торкаються, в першу чергу, видатків. Зокрема — соціальних видатків на пенсії, зарплати, різні види пільг.

А якщо врахувати, що паралельно йде девальвація національної валюти, ростуть ціни на продукти та товари, то найбіднішим верствам населення доведеться зводити кінці з кінцями.

Вдаряє дефолт й по сферах економіки, які вимагають довгострокових капіталовкладень, приміром, по будівництву, промисловості. В них починається безробіття.

Чи дають після кризи нові кредити

Держава, яка неспроможна платити по рахунках, не може більше просити у партнерів про нові кредити, адже довіри інвесторів до неї вже немає. Це кардинально скорочує надходження в країну іноземної валюти й ще більше знецінює національну.

Чи є позитивні наслідки дефолту

Як не дивно — є. Після нього продукція, яка виробляється в країні, дешевшає і стає більш конкурентоспроможною на світових ринках. Хоча прибутки від її продажу можуть піти й не в державний гаманець.

МВФ не полишає країну, яка опинилася в кризі, поза увагою, і, зазвичай, пропонує фінансову підтримку в обмін на певні політичні та економічні реформи в країні.

Які країни пережили дефолт: досвід інших

Політична історія нараховує близько двохсот дефолтів в 107 країнах світу за останні два сторіччя, тож процедура виявляється доволі поширеною.

Найчастіше фінансова криза накривала країни Південної Америки: Еквадор, Мексика, Уругвай та Аргентина переживали їх по вісім разів.

Цікавим є й досвід Греції, яка у 2015 році не змогла розрахуватися з державними боргами (1,54 млрд доларів), проте нині вже вийшла з фінансового “піке”.

Допоміг МВФ, Євробанк та кошти Євросоюзу, членом якого є країна. Безпрецендентну суму: 66% ВВП країни, списали, а з Європи Греція отримала для відновлення економіки 270 млрд євро кредитів. Проте цю суму вона поступово виплачуватиме протягом тридцяти років.

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