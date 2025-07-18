На одну дитину — троє померлих: як скоротилася народжуваність в Україні

Роками в Україні спостерігається демографічна криза. Ситуація стрімко наблизилася до європейської, де кількість людей старшого віку переважає над молоддю, як-от у Німеччині, Чехії та інших країнах ЄС. Місцями Україна має навіть гірші показники.

Зрозуміти ситуацію можливо: жінкам страшно народжувати дітей під час війни, в умовах невизначеності, та й державної виплати 860 гривень на місяць часто не вистачає на пачку нормальних підгузків чи дитячу суміш. Попри те, що виплати на дитину збільшать до 50 тисяч, ситуація з народжуваністю стає катастрофічною.

За даними OpenDataBot, в Україні за 2025 рік на одного новонародженого — троє померлих! Ділимося детальніше новою статистикою.

Виродження нації: на одну народжену дитину вмирає троє українців

Українська нація уже кілька років поспіль втрачає, а не набуває. Кількість громадян стрімко зменшується через війну. Новонароджені українці не можуть перекрити втрат. За останнє десятиліття народжуваність зменшилася у 2,2 раза.

86 795 новонароджених в Україні та 249 002 померлих — таку статистику життя і смерті за пів року 2025 оприлюднив Мін’юст. Наразі на одного малюка припадає троє померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх п’яти років.

За регіонами, найвища народжуваність спостерігається у Києві, 12% від загальної статистики. На другому місці Львівщина, далі Дніпропетровщина.

У деяких регіонах країни, попри війну, спостерігається навіть невеличкий приріст народжуваності. Лідирує Київщина — +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%

З 2016 року народжуваність в Україні падає. Водночас під час війни вона, можна сказати, стабілізувалася, адже народжені понад 86 тисяч малюків за перші півроку 2025 є майже однаковим результатом за перші півроку 2024.

У регіонах, наближених до фронту, очікувано, на світ з’являється менше малюків. У Донецькій області скорочення відбулося майже вдвічі, на 47%. Херсонська та Чернігівська області втратили по 11% та 10% відповідно.

Читати на тему Антирекорд народжуваності в Україні: статистика сягнула менше одиниці Вперше з початку вторгнення Україна зіштовхнулася з демографічною кризою такого рівня.

Смертність в Україні 2025

Щороку населення країни скорочується на близько 300 тисяч. Найбільше людей помирає у Дніпропетровській області. В антилідерах також Київ та Харківська область.

Найменше людей в Україні помирає у Чернівецькій області, дані Херсонської та Донецької області можуть бути неповними.

Також високі показники смертності зафіксовані у Львівській, Одеській, Вінницькій та Полтавській областях, що може бути пов’язано з більшою кількістю населення в цих регіонах.

Та, на жаль, будь-яка статистика може бути неповною та непоказовою, адже останній перепис населення в Україні був давно, і ми не знаємо, скільки українців є на світі. Дізнайся, коли був останній перепис населення в Україні.

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