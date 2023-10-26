Твоя гривня має значення! Скільки донатять українці у 2023 — результати найбільших фондів

Наша перемога наближається з кожним донатом на потреби військових. Навіть одна гривня може суттєво вплинути на ситуацію. Це можна побачити у звітуваннях наших військових, які показують вдалі відпрацювання по російських окупантах і дякують за допомогу небайдужих.

Однак багато волонтерів та організацій помітили, що можливості українців донатити зменшилися, суми пожертв стають меншими, а закривати збори стає все складніше. Читай, скільки донатять українці — результати від найбільших фондів за 2023.

Скільки донатять українці: результати найбільших фондів за 2023

Opendatabot оприлюднив результати зборів найбільших фондів за дев’ять місяців 2023 року. З початку року три найбільші фонди зібрали понад 12,5 млрд грн. Лідером за зборами є платформа United24, фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули.

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Фонд Повернись живим у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року, — пишуть в аналізі.

Платформа United24 з січня по вересень 2023 змогла зібрати 7,94 млрд грн (63,2% від загального обсягу).

Фонд Повернись живим за аналогічний період зібрав 3,07 млрд грн (24,4%).

Фонд Сергія Притули зібрав 1,56 млрд грн (12,4%).

89% від загальної суми зборів (7,06 млрд грн) пішло на потреби ЗСУ. Крім цього, United24 відкрило збори на гуманітарне розмінування та освітні потреби. На них донатили найменше (31 млн та 76 млн грн).

Більше коштів пожертвували на відбудову України та медичну допомогу — 210 млн та 560 млн грн відповідно.

Фонд Повернись живим у серпні 2023 встановив рекорд — вдалося зібрати півмільярда гривень, більша частина суми надійшла за 14-18 число. Це був збір на 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом.

Фонд Сергія Притули зміг зібрати рекордну суму донатів у липні 2023 — 243 млн грн. Це був збір на закупи для ГУР: 5 комплектів EOS С VTOL.

Раніше ми розповідали про збір на дрони для аеророзвідників.

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