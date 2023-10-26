Твоя гривна важна! Сколько донатят украинцы в 2023 году — результаты крупнейших фондов

Наша победа приближается с каждым донатом на нужды военных. Даже одна гривна может существенно повлиять на ситуацию. Это можно увидеть в отчетах наших военных, которые показывают удачные отработки по российским оккупантам и благодарят за помощь неравнодушных.

Однако многие волонтеры и организации заметили, что возможности украинцев донатить уменьшились, суммы пожертвований становятся меньше, а закрывать сборы становится все сложнее. Читай, сколько донатят украинцы — результаты самых больших фондов за 2023.

Сколько донатят украинцы: результаты крупнейших фондов за 2023 год

Opendatabot обнародовал результаты сборов крупнейших фондов за девять месяцев 2023. С начала года три крупнейших фонда собрали более 12,5 млрд грн. Лидером по сборам является платформа United24, фонд Повернись живим и фонд Сергея Притулы.

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Фонд Повернись живим в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года, — пишут в анализе.

Платформа United24 с января по сентябрь 2023 смогла собрать 7,94 млрд грн (63,2% от общего количества).

Фонд Повернись живим за аналогичный период собрал 3,07 млрд грн (24,4%).

Фонд Сергея Притулы собрал 1,56 млрд грн (12,4%).

89% от общей суммы сборов (7,06 млрд грн) ушло на нужды ВСУ. Кроме этого, United24 открыла сбор на гуманитарное разминирование и образовательные нужды. На них донатили меньше (31 млн и 76 млн грн).

Больше пожертвовали на восстановление Украины и медицинскую помощь — 210 млн и 560 млн грн соответственно.

Фонд Повернись живим в августе 2023 установил рекорд — удалось собрать полмиллиарда гривен, большая часть суммы поступила за 14-18 число. Это был сбор на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом.

Фонд Сергея Притулы смог собрать рекордную сумму донатов в июле 2023-го — 243 млн грн. Это был сбор на закупки для ГУР: 5 комплектов EOS C VTOL.

Раньше мы рассказывали о сборе на дроны для аэроразведчиков.

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