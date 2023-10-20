Война в Украине

Согрей нашу армию! Как присоединиться к сбору Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение для военных

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 октября 2023, 15:00
Збір Veteranka на зимовий одяг та забезпечення — як долучитися

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