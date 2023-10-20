Согрей нашу армию! Как присоединиться к сбору Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение для военных

Глава медицинской службы 3 ОШБр с позывным Авиценна говорит, тяжелее всего привыкнуть к холоду, который разъедает кости. Холода уже пришли в Украину, а потому наши военные нуждаются в помощи. Читай в материале о сборе Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение — как присоединиться.
Самыми распространенными травмами осенью и зимой является обморожение. Они, к сожалению, приводят к ампутации конечностей военных. Об этом рассказал парамедик и военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.
Если военного не убила пуля или арта за два года службы, не оторвало конечность снарядом — это может легко исправить банальный холод и нехватка базовых средств обогрева, — пишут на странице Veteranka.
Если военного не убила пуля или арта за два года службы, не оторвало конечность снарядом — это может легко исправить банальный холод и нехватка базовых средств обогрева, — пишут на странице Veteranka.
Так что ОО Жіночий ветеранський рух открыла сбор на обеспечение 200 защитников и защитниц всем необходимым, чтобы продолжать эффективную борьбу зимой. А именно — на зимнюю удобную форму, зимние берцы, химические грелки для рук и ног, генераторы, буржуйки, ecoflow, горелки, термобелье, медикаменты и продукты.
Цель сбора — 2 млн грн. Срок — до 1 ноября.
Цель сбора — 2 млн грн. Срок — до 1 ноября.
Присоединиться к сбору ты можешь по этим реквизитам:
Если у тебя нет возможности задонатить деньги, ты можешь поделиться публикацией в социальных сетях. Помни, что нет маленьких донатов, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья наших защитников.
Ведущая программы Вікна-новини СТБ Яна Брензей рассказала, что люди активно приобщаются к сбору, благодарит неравнодушных за заботу о военных. Но напоминает, что сумма за утренний кофе может сохранить чью-то жизнь на фронте.
Соучредительница движения Veteranka Юлия Кириллова рассказала, что сейчас сложнее собирать на нужды военных. У людей стало меньше возможностей, поэтому они отправляют меньшие суммы. Поэтому обращаются и к представителям бизнеса, которые могут закрыть военные потребности своими продуктами или скидками.
Раньше мы рассказывали, как Veteranka начали изготавливать женскую форму.
Фото: 93 ОМБр Холодный Яр
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