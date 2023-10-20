Согрей нашу армию! Как присоединиться к сбору Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение для военных

Глава медицинской службы 3 ОШБр с позывным Авиценна говорит, тяжелее всего привыкнуть к холоду, который разъедает кости. Холода уже пришли в Украину, а потому наши военные нуждаются в помощи. Читай в материале о сборе Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение — как присоединиться.

Сбор Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение — как присоединиться

Самыми распространенными травмами осенью и зимой является обморожение. Они, к сожалению, приводят к ампутации конечностей военных. Об этом рассказал парамедик и военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.

Если военного не убила пуля или арта за два года службы, не оторвало конечность снарядом — это может легко исправить банальный холод и нехватка базовых средств обогрева, — пишут на странице Veteranka.

Так что ОО Жіночий ветеранський рух открыла сбор на обеспечение 200 защитников и защитниц всем необходимым, чтобы продолжать эффективную борьбу зимой. А именно — на зимнюю удобную форму, зимние берцы, химические грелки для рук и ног, генераторы, буржуйки, ecoflow, горелки, термобелье, медикаменты и продукты.

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Цель сбора — 2 млн грн. Срок — до 1 ноября.

Присоединиться к сбору ты можешь по этим реквизитам:

Монобанк: 5375411208272588

Моно банка: https://send.monobank.ua/jar/9GrqixRbHR

PayPal: Sozvezdyeseldereya@gmail.com

Если у тебя нет возможности задонатить деньги, ты можешь поделиться публикацией в социальных сетях. Помни, что нет маленьких донатов, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья наших защитников.

Ведущая программы Вікна-новини СТБ Яна Брензей рассказала, что люди активно приобщаются к сбору, благодарит неравнодушных за заботу о военных. Но напоминает, что сумма за утренний кофе может сохранить чью-то жизнь на фронте.

Соучредительница движения Veteranka Юлия Кириллова рассказала, что сейчас сложнее собирать на нужды военных. У людей стало меньше возможностей, поэтому они отправляют меньшие суммы. Поэтому обращаются и к представителям бизнеса, которые могут закрыть военные потребности своими продуктами или скидками.

Раньше мы рассказывали, как Veteranka начали изготавливать женскую форму.

Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

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