Зігрій нашу армію! Як долучитися до збору Veteranka на зимовий одяг та забезпечення для військових

Очільниця медичної служби 3 ОШБр на псевдо Авіценна каже, найважче звикнути до холоду, який роз’їдає кістки. Холоди вже прийшли в Україну, а тому наші військові потребують допомоги. Читай у матеріалі про збір Veteranka на зимовий одяг та забезпечення — як долучитися.

Збір Veteranka на зимовий одяг та забезпечення — як долучитися

Найпоширенішими травмами восени та взимку є обмороження. Вони, на жаль, призводять до ампутації кінцівок військових. Про це розповів парамедик та військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов.

Якщо військового не вбила куля чи арта за два роки служби, не відірвало кінцівку снарядом — це може легко виправити банальний холод та нестача базових засобів обігріву, — пишуть на сторінці Veteranka.

Тож ГО Жіночий ветеранський рух відкрила збір на забезпечення 200 захисників та захисниць усім необхідним, щоб продовжувати ефективну боротьбу взимку. А саме — на зимову зручну форму, зимові берці, хімічні грілки для рук та ніг, генератори, буржуйки, ecoflow, горілки, термобілизну, медикаменти та продукти.

Зараз також дивляться

Мета збору — 2 млн грн. Термін — до 1 листопада.

Долучитися до збору ти можеш за цими реквізитами:

Монобанк: 5375411208272588

Моно банка: https://send.monobank.ua/jar/9GrqixRbHR

PayPal: Sozvezdyeseldereya@gmail.com

Якщо у тебе немає можливості задонатити кошти, ти можеш поділитися публікацією у соціальних мережах. Пам’ятай, що немає маленьких донатів, коли йдеться про збережені життя та здоров’я наших захисників.

Ведуча програми Вікна-новини СТБ Яна Брензей розповіла, що люди активно долучаються до збору, дякує небайдужим за турботу про військових. Та нагадує, що сума за ранкову каву може зберегти чиєсь життя на фронті.

Співзасновниця руху Veteranka Юлія Кіріллова розповіла, що зараз складніше збирати на потреби військових. У людей стало менше можливостей, тому вони надсилають менші суми. Тому звертаються і до представників бізнесу, які можуть закрити потреби військових своїми продуктами або знижками.

Раніше ми розповідали, як у Veteranka почали виготовляти жіночий однострій.

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.